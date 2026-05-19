Як повернутися в цивільне життя без стресу та знову знайти себе в суспільстві? Відповідь на це питання дали провідні українські виші.

У Києві відбувся перший в країні День відкритої дискусії, який зібрав захисників, їхні родини, топових медиків та представників великого бізнесу. Організатори відверто заявляють: навчання сьогодні — це не про папірець для галочки, а про повне ментальне відновлення та крутий старт нової кар'єри. Чому університети перетворюються на затишні екосистеми підтримки, як безкоштовно опанувати нову професію з індивідуальним супроводом до самого працевлаштування та які смертельні міфи з інтернету розвінчали лікарі на очах у глядачів — читайте у нашому детальному репортажі.

Перезавантаження у стінах вишів: чому ветеранам потрібна студентська спільнота

У Центрі культури та дозвілля Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) зібралися сотні учасників з різних куточків країни. Ця подія показала, що українські заклади вищої освіти готові бути чимось значно більшим, ніж просто лекційними аудиторіями. Вони створюють простір, де ветерани можуть розвантажити голову, відчути плече однодумців та отримати реальну допомогу.

Керівник Інституту ветеранів КНУБА Артем Гончаренко під час свого виступу на ефірі заходу чітко розставив пріоритети та пояснив філософію цього проєкту:

«Освіта й сам процес навчання — це не тільки про диплом. Це важливий елемент соціальної адаптації та ментальної реабілітації ветеранів. Університет — це велика екосистема нового типу, де ветеран може знову знайти себе, відчути підтримку середовища, набути нових компетенцій і в результаті — працевлаштуватися та повернутися до активного життя», — емоційно підкреслив Артем Гончаренко.

До цієї масштабної ініціативи вже долучилися потужні заклади: київський Політех (КПІ), НУБіП, а також Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), на базі якого розгорнули сучасний навчально-реабілітаційний центр. Щоб усе це не залишалося гарними словами на папері, співорганізатором виступила Київська міська служба зайнятості, яка допомагає координувати процес від першого дня навчання до підписання трудового договору.

Ніяких ложок у рот: лікар розбив небезпечні міфи про домедичну допомогу

Організатори вирішили повністю відмовитися від нудних промов, тому серцем зустрічі став корисний практичний тренінг під назвою «Не панікуй. Дій правильно.». Відомий лікар-невролог та епілептолог Денис Бойчук наочно показав присутнім, як рятувати життя в реальних умовах, коли рахунок іде на секунди, а навколо панує хаос.

Медик детально розібрав тему епілептичних нападів, які через пережитий сильний стрес, контузії та травми можуть раптово статися будь-де — в метро, офісі чи вдома. Спікер закликав людей забути про «поміч з інтернету», яка часто лише калічить постраждалих. Зокрема, він висміяв популярний, але дикий міф про те, що людині під час нападу треба силою запихати ложку в рот. Такі дії медично необґрунтовані й лише ламають зуби чи щелепу. Замість цього учасників навчили чіткому алгоритму дій до, під час і після нападу.

Також лікарі наголосили на важливості регулярних медичних чекапів для всієї родини. Наголошувалося, що піклуватися про здоров’я — як фізичне, так і психічне — потрібно системно, тримаючи під контролем наслідки хронічного стресу.

Коли бізнес не стоїть осторонь: м'які меблі для укриттів та корисні подарунки

Приємною несподіванкою для гостей став розіграш подарунків, який організували українські компанії. Це стало живим прикладом того, як вітчизняний бізнес реально, а не на словах, підтримує ветеранські ініціативи.

Наприклад, бренд Poparada.ua подарував учасникам безкаркасні легкі меблі. Вони ідеально підходять для того, щоб швидко перенести їх в укриття під час повітряної тривоги та з комфортом перечекати небезпеку. Виробник віконної фурнітури Axor Industry підготував надійні термоси та похідні набори для подорожей, а CosmoMultimall порадував присутніх квитками на боулінг, льодову арену та в кінотеатр Kinoman, щоб сім'ї могли провести час разом та трохи відволіктися.

Покроковий план: як захисникам та їхнім дітям безкоштовно отримати вищу освіту

Зараз в Україні офіційно стартував прийом документів у межах великої програми від Ветеранського Кластеру України та Інституту ветеранів «Архітектура Стійкості» КНУБА. Проєкт відкриває двері для навчання за понад 50 спеціальностями, пропонуючи більше 100 різноманітних програм.

Під безкоштовним навчанням мається на увазі повна компенсація вартості за рахунок державних програм, спеціальних грантів, стипендій та цільової підтримки від великих роботодавців. Вчитися можна в будь-якому зручному форматі: на денній формі, заочно чи дистанційно в режимі онлайн. Ба більше, ветеранам пропонують не лише другу вищу освіту чи курси перекваліфікації, а й аспірантуру та магістратуру, а також безпосередню участь у масштабних проєктах із відбудови України.

Команда проєкту пропонує індивідуальний супровід для кожного — від моменту подачі заяви до успішного працевлаштування в топові компанії, серед яких Google, Microsoft, Cisco та Axor. Базова вступна кампанія вже триває у стандартні терміни.