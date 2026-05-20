Костянтинівський напрям на Донеччині швидко загострюється і нині залишається одним із найважчих на всій лінії фронту.





Російські війська модернізують дрони, оснащуючи навіть дешеві БпЛА нічними камерами для виявлення людей у ​​"зеленці", розширюють кілл-зону та намагаються перерізати логістику. Водночас окупанти посилюють тиск піхотою, намагаються затягнути бої до міської забудови та нарощують авіаудари, фактично стираючи Костянтинівку з лиця землі.



За словами військового журналіста Олега Корнієнко, ситуація зараз надскладна. В тому числі з особовим складом.



"Кожен викручується як може. Приміром вдень одні бійці літають і палять ворога повітряними дронами, а вночі цей екіпаж змінює пульт і розвозить на НРК посилки", - написав Корнієнко в Фейсбук.









На Костянтинівському напрямку російські війська активно використовують малі штурмові групи для інфільтрації та щільно працюють FPV‑дронами. Костянтинівка зараз практично повністю знищена війною. Місто майже порожнє, лише чутно вибухи боєприпасів. Колишня "столиця скляної промисловості" України – перетворилася на руїни, повідомляють журналісти

Російська армія отримала завдання вийти на околиці Краматорська до 30 травня, але її реальні темпи набагато повільніші. Українські військові очікують посилення тиску поблизу населених пунктів Майське та Віролюбівка.