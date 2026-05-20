За роки великої війни лікарня Мечникова стала одним із головних центрів порятунку поранених в Україні. Саме сюди доставляють найважчих пацієнтів із фронту та прифронтових регіонів. Тут уже врятували понад 55 тисяч життів військових і цивільних, провели тисячі складних операцій, а реанімаційні та операційні відділення працюють цілодобово.

Переданий автомобіль швидкої допомоги дозволить медикам оперативніше евакуйовувати та транспортувати важких пацієнтів, надавати допомогу дорогою до лікарні та швидше доставляти людей до реанімації й операційних.

«Для лікарні Мечникова швидкість — це життя. Тут щодня приймають важких поранених, і кожна хвилина може врятувати людину. Саме тому ми разом із партнерами передали сучасну швидку допомогу, яка дозволить медикам працювати ще ефективніше», — зазначив Валерій Дубіль.

До передачі допомоги також долучилася команда фонду «Надія» у Дніпрі — Валерій Ахременко, Юлія Копилова, Ігор Гончарук та Ігор Білий, які постійно допомагають координувати підтримку медичних закладів і військових у регіоні.

Фонд «Надія» системно підтримує лікарню імені Мечникова під керівництвом генерального директора Сергія Риженка з перших днів повномасштабного вторгнення.

За цей час медзаклад отримав функціональні операційні столи для проведення складних хірургічних втручань, апарат для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse, апарати штучної вентиляції легень, хірургічні електросистеми, а також великі обсяги медичних вантажів — від витратних матеріалів до обладнання для стабілізації та відновлення поранених.

Також нещодавно команда фонду «Надія» передала лікарні наркозно-дихальний апарат експертного рівня та монітор пацієнта Mindray — критично важливе обладнання для роботи з важкими пацієнтами.