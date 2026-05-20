Під Житомиром екоінспектори під час рейду натрапили на кричуще порушення: понад гектар землі за межами села Піски перетворили на стихійний полігон для хламу.

Місцеву владу вже зобов'язали знайти організаторів смітника та повністю очистити територію.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Поліського округу за результатами щотижневих перевірок.

Як стало відомо, масштабне захаращення екопатруль виявив на території Станишівської громади. Окрім гектарного звалища біля села Піски, інспектори знайшли ще один чималий смітник площею 0,3 гектара між населеними пунктами Лука та Вершина.

Аналогічна біда спіткала й Глибочицьку громаду: там будівельним та побутовим сміттям засипали ділянки між Клітчином, Левковим та Тарасівкою. Держекоінспекція вже надіслала офіційні листи-вимоги керівництву громад. Тепер місцеві посадовці змушені ліквідувати ці завали, інакше на них чекають серйозні штрафи.

Хтось прибирає, а хтось отримує штрафи

Поки під Житомиром розгрібають гектари непотребу, у Березівській громаді прозвітували про успіхи: протягом квітня там ліквідували аж 20 стихійних смітників.

Не обійшлося без протоколів і на Рівненщині (зокрема в Сарненській та Клесівській громадах). Там екоінспектори спіймали на гарячому та оштрафували чоловіка, який викидав мішки зі сміттям прямо у ліс біля села Кричильськ. Інший місцевий житель отримав адмінпротокол за те, що влаштував незаконне господарство в прибережній смузі біля річки неподалік Карпилівки. А в селі Чудель комунальну землю взагалі засипали горами деревної тирси упереміш із непотребом.





Браконьєри втекли, але залишили сітки

Окрім суші, екопатруль перевірив і водойми. На річці Тетерів, у районі між Денишами та Корчаком, екоінспектори дістали з води велику ліскову сітку. Браконьєри встигли втекти, тож власника встановити не вдалося — незаконне знаряддя лову просто вилучили та знищили за актом.

Водночас інспектори закликають жителів Полісся не бути байдужими й самостійно фіксувати такі порушення через додаток «ЕкоЗагроза». Кожне фото смітника чи браконьєрської сітки, завантажене туди, стає офіційною підставою для виїзду патруля.