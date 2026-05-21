Сьогодні саме ці фахівці тримають під обстрілами внутрішній «соціальний фронт», першими приймаючи на себе психологічні удари, людський біль та організаційний хаос. Навантаження на систему соціального захисту в Подільському районі зросло в рази, і звичайна паперова бюрократія тут більше не працює.

Залізобетонна стійкість замість паперів: тил тримається на межі можливостей

Коли ми говоримо про війну, то зазвичай уявляємо передову та зброю. Проте справжня драма щодня розгортається і в кабінетах соціальних служб Подільського району. Люди, яких ми раніше звикли сприймати як звичайних клерків, сьогодні опинилися на передовій внутрішніх криз. До них щодня приходять сотні знедолених, переселенців, родин військових та людей, які втратили все.

Очільник Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний відкрито заявляє, що стара система захисту просто не була розрахована на такі виклики. Навантаження на його підлеглих зараз просто колосальне.

«Сьогодні соціальний працівник — це людина, яка повинна мати не лише глибокі фахові знання, а й залізобетонну психологічную стійкість та емпатію. Кожен такий захід — це інвестиція в якість допомоги подолянам. Державні інституції та громадський сектор сьогодні мають діяти як один злагоджений механізм. Тільки завдяки такій синергії ми здатні забезпечити захищеність і турботу для кожного мешканця Подолу, який цього потребує», — наголосив Володимир Наконечний, коментуючи екстрені заходи з порятунку системи.

Інструкція чи милосердя: де межа, коли людське життя вимагає нестандартних рішень

Щоб утримати ситуацію під контролем і не дати працівникам просто вигоріти чи зламатися під тиском чужого горя, Подільська РДА пішла на пряме об’єднання зусиль із громадським сектором. У стінах райдержадміністрації розгорнули масштабний комунікаційний тренінг «Соціальний працівник. Особливості роботи під час війни», який став результатом співпраці з відомою громадською організацією «Жінки за зміни» та її очільницею Інною Силантьєвою.

Головна проблема, яку винесли на обговорення — як не перетворитися на бездушного робота. Експертки організації Оксана Лиса, Ілона Камінська, Інна Река, Катерина Вороненко, Жанна Малько та Тетяна Качур відверто розбирали з учасниками найгостріші кути професії, про які раніше в університетах навіть не згадували.

Як знайти ту тонку межу між суворим дотриманням посадових інструкцій та елементарним людським милосердям, коли реальні потреби людини кричать про допомогу, а закон вимагає купу довідок? Подільських фахівців вчили приймати нестандартні рішення прямо тут і зараз, адже від цього часто залежить, чи матиме людина дах над головою та шматок хліба ввечері.

Проактивний пошук і правове мінне поле: як витягнути людей зі скрути

Ще один шокуючий факт сучасності — тисячі людей, які опинилися в абсолютній скруті через стрес, депресію чи тотальну зневіру, просто не приходять до державних органів. Вони тихо зачиняються у своїх чотирьох стінах і гинуть наодинці зі своїми проблемами.

Саме тому на тренінгу фахівців навчали методам так званої «проактивної допомоги». Це означає не сидіти в кабінеті й чекати на чергу, а самостійно йти в народ, виявляти такі родини, стукати у двері та пропонувати підтримку першими.

Окремим блоком стала правова стійкість в умовах воєнного стану. Законодавство змінюється ледь не щодня, кризові ситуації вимагають миттєвих дій, і соціальний працівник часто змушений діяти як юрист на мінному полі. Для учасників розробили чіткі алгоритми дій, які дозволяють надавати допомогу швидко, але залишатися виключно у правовому полі, захищаючи і себе, і знедолену людину.

Психологія травми: як говорити з тими, у кого війна забрала все

Найважча частина роботи — це комунікація з людьми, які перебувають у стані глибокого травматичного стресу. Коли людина пережила втрату, обстріли чи окупацію, будь-яке необережне слово соцпрацівника може спровокувати вибух гніву або глибоку істерику.

Експертки детально розібрали дієві техніки комунікації та правила етики взаємодії в кризових умовах. Працівників вчили слухати, правильно реагувати на агресію, яка насправді є лише проявом страху, та як допомогти людині заспокоїтися.

Цей захід став не просто теоретичною лекцією, а живим майданчиком для обміну важким досвідом та пошуку відповідей на запитання, які щодня ставить перед нами ця жорстока війна. Влада та громадські активісти впевнені: тільки тримаючи цей внутрішній фронт разом, Поділ зможе вистояти та зберегти людяність.