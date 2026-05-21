На Житомирщині завершилася гучна судова епопея навколо незаконного вирубування столітніх дубів. Словечанська громада офіційно отримала на свій рахунок майже два мільйони гривень компенсації за знищення цінних дерев.

Що найцікавіше — гроші виплатили не самі чорні лісоруби, яких часто неможливо знайти, а підприємство, яке мало ці ліси охороняти. Як державним екоінспекторам та прокурорам вдалося створити прецедент, який змусить усіх лісників Полісся здригнутися від відповідальності, та куди підуть величезні екологічні кошти — читайте далі.

Зрубали дуби — відповість охорона: як починався скандал

Історія тягнеться ще з початку 2024 року. Тоді під час рейдів заповідними зонами Полісся державні екоінспектири виявили жахливу картину: невідомі пустили під пилу цінні дуби. Слід зазначити, що дерева росли не на нічиїй території, а на ділянках, які офіційно передали під охорону конкретному лісогосподарському підприємству.

Екоінспектори оперативно зафіксували кожен пеньок, провели обстеження території та ретельно підрахували збитки. Сума виявилася вражаючою — понад 1 мільйон 980 тисяч гривень. Оскільки знищено було не просто ліс, а унікальну заповідну екосистему Полісся, справу вирішили довести до принципового фіналу. Постраждалою стороною у процесі визнали Держекоінспекцію, а Коростенська окружна прокуратура взялася представляти інтереси держави в суді.



Прокурорський прецедент: чому лісгосп програв суд



Головною інтригою суду було питання: хто має платити за збитки, якщо лісорубів на гарячому не піймали? Екологічний прокурор зайняв жорстку позицію: якщо держава довірила підприємству ліс, а воно його не вберегло — значить, мало місце «неналежне виконання обов'язків». Простіше кажучи, лісники проґавили браконьєрів, тому мають відповідати власним гаманцем.

Суд повністю погодився з цими аргументами. Навесні цього року рішення набрало законної сили, і лісогосподарське підприємство зобов’язали виплатити громаді кожну копійку. Процес не затягнувся — наразі всі кошти, а це майже 2 мільйони гривень, уже офіційно зайшли на рахунки Словечанської сільської ради.

Гроші повернулися додому: куди витратять мільйони

Ці кошти надійшли не в загальний котел, а до спеціального екологічного фонду місцевого бюджету. Тепер громада зможе витратити ці гроші виключно на природоохоронні заходи: висадку нових лісів, очищення водойм або облаштування екологічних зон.

Очільник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський підкреслив, що ця справа має стати уроком для всіх лісокористувачів регіону:

«Ефективна взаємодія екоінспекції та органів прокуратури дозволяє забезпечувати не лише виявлення та фіксацію фактів незаконних рубок, а й реальне відшкодування завданої довкіллю шкоди. Особливо важливо, коли йдеться про території природно-заповідного фонду Полісся, які потребують посиленого захисту. Кожна така справа — це підтвердження того, що відповідальність за знищення природних ресурсів є невідворотною».