21 травня у Національній бібліотеці України для дітей відбулася пресконференція, присвячена старту ІІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Відважним воїнам і рідній Україні – любов і шана вдячної дитини!», який проводиться до Дня захисників і захисниць України.

Подія об’єднала представників військових структур, органів державної влади, культурних інституцій, громадських організацій та творчої спільноти навколо спільної ідеї – підтримки національно-патріотичного виховання дітей та вшанування українських воїнів через дитячу творчість.





Організаторами конкурсу виступили Національна бібліотека України для дітей, Національна гвардія України, Центр спеціального призначення «ОМЕГА» Національної гвардії України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, ДП «Ліси України», Державна екологічна інспекція України, Херсонська міська військова адміністрація, Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, ГО «Муніципальна ліга Києва», Національна спілка художників України, БО «Фонд Миколи Томенка “Рідна країна”», ГО «Фундація течія», ГО «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії», Державна екологічна інспекція Поліського округу, Добровольче формування територіальної громади міста Києва «МРІЯ», ВГО «Асоціація платників податків України» за підтримки Міністерства культури України та ГО «Українська асоціація працівників бібліотек для дітей».





У пресконференції взяли участь: Олександр ПІВНЕНКО, командувач Національної гвардії України, генерал-майор; Євгеній ЄРІН, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України; Артем РЕВЧУК, начальник служби комунікації Центру спеціального призначення «ОМЕГА» Національної гвардії України; Віталій РУДЕНКО, заступник командира Добровольчого формування територіальної громади міста Києва «Мрія»; Едуард АРУСТАМЯН, Директор департаменту природно-заповідного фонду, природоохоронних територій та біорізноманіття Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України; Володимир НАКОНЕЧНИЙ, голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації; Михайло ЛИНЕЦЬКИЙ, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації; Олександр ФЕДОРЕНКО, голова ГО «Муніципальна ліга Києва»; Костянтин ЧЕРНЯВСЬКИЙ, голова Національної спілки художників України; Артем КОЛЮБАЄВ, голова ГО «Спілка підприємців кіно та телеіндустрії»; Павло ПОГИБА, віце-президент ВГО АППУ, голова Ради ВГО АППУ в м. Києві та інші.





Під час презентації конкурсу генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла ГОРДІЄНКО підкреслила важливість об’єднання зусиль державних, військових, культурних та громадських інституцій задля підтримки дітей у час війни та розвитку національно-патріотичних ініціатив.





До участі у Конкурсу запрошуються діти віком від 6 до 18 років.

Тематика конкурсних робіт охоплює історію України, героїчне минуле і сьогодення, події російсько-української війни, сучасних героїв боротьби за незалежність, національні традиції, любов до Батьківщини та віру в Перемогу.

За підсумками конкурсу планується видання Альбому творчих робіт, до якого увійдуть 100 найкращих малюнків

Організатори переконані, що проведення ІІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Відважним воїнам і рідній Україні – любов і шана вдячної дитини!», сприяє утвердженню поваги до українських захисників, національної пам’яті й культурної єдності.





Прийом конкурсних робіт розпочнеться вже 23 травня. До участі запрошуються діти з усіх регіонів України.



