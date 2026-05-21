Нічна атака на столицю 14 травня залишила після себе невимовний біль та руїни — ворожий удар по багатоповерхівці в Дарницькому районі забрав життя 24 людей, серед яких троє дітей, а ще пів сотні мешканців отримали поранення.

Проте для тих, хто вижив, пекло не закінчилося: люди опинилися сам на сам із загрозою обвалу сусідніх стін, тріщинами у квартирах та стіною бюрократії. Депутатка Київради Людмила Ковалевська разом із колегами та представниками КМДА зустрілася з мешканцями знищеного будинку, щоб знайти вихід із глухого кута.

Біль Дарниці: за кожною цифрою — знищене життя

Жахлива ніч проти 14 травня назавжди вписана чорними літерами в історію Києва. Ракетний удар по житловому будинку в Дарницькому районі забрав 24 життя. Поранені, шоковані та залякані люди, які втратили дах над головою, сьогодні гостро потребують реальних дій від міської влади, а не чергових обіцянок.

Депутатка Київради Людмила Ковалевська («Європейська Солідарність») разом із колегами-депутатами, представниками КМДА та Дарницької РДА виїхала безпосередньо на місце трагедії, щоб відверто поговорити з мешканцями.

«Кияни, чиє житло постраждало внаслідок ворожих атак, потребують швидких рішень і зрозумілої підтримки з боку міста. Внаслідок цієї атаки загинули 24 людини, серед них — троє дітей. Майже 50 киян зазнали поранень. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», — поділилася емоціями у своєму Інстаграмі Ковалевська.

Стіни тріщать, а люди бояться спати: експертизи потрібні «на вчора»

Сьогодні мешканці Дарниці озвучують одне з найгостріших питань: чи безпечно взагалі залишатися вцілілих квартирах? Адже удар повністю знищив один під’їзд, але суміжні конструкції та сусідні будинки також зазнали сильних пошкоджень. Люди скаржаться на глибокі тріщини в стінах і панічно бояться повторного обвалу.



Людмила Ковалевська наполягає: затягувати з технічним обстеженням житла не можна в жодному разі. Будь-яке зволікання — це пряма загроза життю тих, хто повертається до своїх домівок забрати речі чи спробувати там жити.

«Сьогодні одне з ключових питань — технічне обстеження постраждалого житла. Йдеться не лише про зруйнований під’їзд, а й про сусідні квартири та будинки, де люди повідомляють про тріщини, пошкодження конструкцій і небезпеку подальшого проживання. Такі обстеження мають бути проведені якнайшвидше, з наданням чітких експертних висновків. Від цього залежить подальше рішення щодо будинку, а також можливість мешканців отримати передбачену допомогу», — підкреслила депутатка.

Війна з бюрократією: програму «Турбота» хочуть повністю переписати

Коли людина втрачає все, останнє, чим вона має займатися — це бігати кабінетами й збирати безглузді довідки. Розуміючи це, фракція «Європейська Солідарність» виступає з ініціативою радикально змінити правила надання фінансової допомоги постраждалим киянам.

Ковалевська зазначає, що чинна міська програма «Турбота: назустріч киянам» надто складна та неповоротка для умов воєнного стану, тому її механізми мають бути спрощені до кількох кліків або заяв. Постраждалі мають отримувати гроші миттєво, прозоро та без зайвої паперової тяганини.

Вся інформація — в один клік: постраждалих координуватимуть через «Київ Цифровий»

Ще одна величезна проблема у подібних кризах — інформаційний вакуум. Мешканці часто просто не знають, куди йти, на якому етапі перебуває експертиза їхнього будинку, чи подала райадміністрація заявку на відновлення та скільки грошей виділило місто. Люди мають право знати правду про своє майно в режимі реального часу.

Щоб розв'язати цю проблему, депутати разом із КМДА придумали чудове цифрове рішення.

«Домовилися опрацювати створення окремого розділу в застосунку „Київ Цифровий“ для інформування мешканців постраждалих будинків. Допомога людям, які втратили житло або не можуть безпечно ним користуватися, має надаватися швидко, прозоро і без зайвої бюрократії», — підсумувала Людмила Ковалевська.