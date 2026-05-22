Днями відома ведуча Наталія Влащенко провела надзвичайно відвертий ефір із журналістом та розслідувачем Володимиром Бойком, який щойно демобілізувався після трьох років на передовій. Те, що він побачив, повернувшись у тил, шокує: сотні тисяч випадків дезертирства, повна ліквідація військової юстиції та цинічний розпил мільйонних грантів. Найстрашніше — поки звичайні хлопці гинуть на передовій, відомі громадські активісти, медійні обличчя та столичні політики оформлюють собі «липову» службу в бойових частинах, збираючи нагороди й гроші.

Інша країна та армія, що тане на очах

Наталія Влащенко розпочала розмову з очевидного, але болючого запитання: що відчуває людина, яка пройшла пекло Миколаєва, Бахмута, Торецька та повернулася до цивільного життя. Відповідь Володимира Бойка виявилася приголомшливою — тил зустрів його тотальною руйнацією державних інститутів.

Спікер наголосив, що армія — це лише дзеркало суспільства, і сьогодні вона переживає глибокий розпад. Головна причина, чому ворог щодня просувається вперед, полягає в тому, що на фронті банально фізично немає піхоти. Водночас офіційна статистика дезертирства приховує страшні масштаби: щомісяця реєструється близько 25 тисяч випадків самовільного залишення частини, а загальна кількість кримінальних справ за цією статтею вже перевищила 400 тисяч. Бойко пояснив, що в країні повністю знищено військову юстицію — правопорядку немає ні для рядових, ні для командування, яке часто дозволяє собі ставитися до бійців як до безправного ресурсу.





Корупція на крові: куди зникають мільйони американських платників податків

У другій частині ефіру Наталія Влащенко підняла ще одну болючу тему — конфлікт між повернувшимися з фронту розслідувачами та «грантоїдськими» організаціями. Володимир Бойко продемонстрував офіційні документи з сайту Кабміну, які свідчать про те, що сотні мільйонів доларів іноземної допомоги, призначеної для реформ в Україні, банально розкрадаються.

Журналіст навів шокуючі цифри: лише в межах однієї урядової програми США було виділено 90 мільйонів доларів технічної допомоги. Проте головними отримувачами цих коштів стали не державні структури, а приватні громадські організації та фіктивні ГО без жодного реального працівника чи доходу. За даними Бойка, лідери цих рухів лише за останні кілька років заробили на розпилі грантів десятки мільйонів гривень, купуючи елітну землю під Борисполем, тоді як держава змушена просити гроші на армію у звичайних громадян. Громадська ініціатива, яку створив Бойко, вже направила офіційні запити до Держдепартаменту США та посольств європейських країн, де наразі розпочалися внутрішні перевірки цих оборуток.

Наталія Влащенко подякувала гостю за сміливість і закрила ефір обіцянкою, що ця гучна розмова обов’язково матиме продовження в наступних випусках.