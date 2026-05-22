Травневі перевірки Державної екологічної інспекції перетворилися на справжній розгром для екопорушників.

Всього за кілька днів — з 16 по 21 травня 2026 року — екоінспектори провели понад 500 рейдів, виписали сотні протоколів і нарахували колосальні 24,9 мільйона гривень збитків, завданих природі України. У кримінальних зведеннях опинилися масштабні вирубки лісосмуг на Дніпропетровщині, тисячі зрубаних дерев у лісах Львівщини та браконьєрські сітки на Полтавщині.

Загальні цифри: сотні порушень та мільйонні претензії

За цей короткий проміжок часу територіальні органи Держекоінспекції провели 511 перевірок у лісах, біля водойм та на підприємствах країни. Результат — 428 адміністративних протоколів на порушників.

Загалом зафіксовано збитків на суму 24 мільйони 925 тисяч гривень. Поки суди готуються розглядати нові позови, екоінспектори вже змогли стягнути зі старих порушників понад 5 мільйонів гривень у добровільному та примусовому порядку.

Екопатруль виокремив п'ять регіонів, де за цей тиждень сталися найгучніші екологічні НП.

Дніпропетровщина: мільйони за брудну землю та випиляні лісосмуги

Дніпропетровська область стала абсолютним антилідером за сумами завданих збитків. Тут інспектори Придніпровського округу висунули претензію КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» — підприємство має сплатити 3 мільйони 306 тисяч гривень за серйозне забруднення земельних ресурсів.

Але найбільший шок викликали масштаби незаконних рубок у Криворізькому районі:

Поблизу села Петрове (Софіївська громада) екоінспектори виявили тотальне знищення полезахисних лісосмуг. Браконьєри спиляли 1380 дерев цінних твердолистяних порід (дуби, акації, в'язи, клени). Збитки оцінили у фантастичні 8 мільйонів 124 тисячі гривень.

Біля села Грузьке (Лозуватська громада) екопатруль виїхав за скаргою людей і виявив 73 свіжі пеньки у захисній смузі місцевого ставка. Це «потягнуло» ще на 509 тисяч гривень.

Усі матеріали екоінспектори вже передали поліції Кривого Рогу, щоб знайти та посадити винних за ґрати.

Львівщина: «лисий» ліс у чотирьох лісництвах

Державна екологічна інспекція у Львівській області прийшла з позаплановою перевіркою до Бродівського надлісництва (філія «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»). Результати ревізії у Словітському, Гологірському, Сасівському та Нестюківському лісництвах виявилися невтішними: інспектори нарахували 1179 незаконно зрубаних дерев.

Шкода лісовому фонду склала майже 5 мільйонів гривень (4 млн 994 тис. грн). Матеріали цієї перевірки вже лежать на столі у Львівській обласній прокуратурі.

Полтавщина: браконьєрські сітки на мільйони

В акваторії Кременчуцького водосховища, а саме на території заповідного заказника «Сулинський», екоінспектори Центрального округу дістали з води 10 великих безгосподарських сіток. Вони були вщент забиті рибою.

Через те, що рибу ловили в заповіднику, сума збитків державі за спеціальними тарифами виявилася гігантською — 2 мільйони 334 тисячі гривень. Оскільки самих браконьєрів на місці не заскочили, матеріали направили до поліції Полтавщини для відкриття кримінальної справи.

Житомирщина та Закарпаття: лісники виплачують мільйонні штрафи за судовими рішеннями

У цих регіонах держэкоінспектори разом із прокурорами святкують перемогу в судах, змушуючи державні лісові філії платити за власну недбалість.