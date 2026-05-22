Всесвітній день вишиванки цього року став для киян не просто черговим святом у календарі, а моментом глибокого єднання та гордості.

Вулиці столиці розквітли сотнями унікальних орнаментів, але за кожною сорочкою часто стоїть особиста, тривала історія пошуку власної ідентичності. Депутатка Київради Людмила Ковалевська відверто розповіла про своє дитинство у Харкові, де національний одяг колись здавався чимось далеким і незрозумілим. Чому любов до свого коріння неможливо нав’язати силою, як змінилося сприйняття українських традицій на сході та в центрі країни та що відчуває політикиня, крокуючи сучасним травневим Києвом.

Далека культура: чому у дитинстві вишиванка здавалася чужою

Сьогодні нам здається цілком природним, що у травневі дні українські міста майорять вишитими сорочками. Проте ще кілька десятиліть тому ситуація в багатьох регіонах України, особливо на сході, була кардинально іншою. Національні традиції часто залишалися лише на сторінках підручників або на сценах будинків культури, не перетинаючись із реальним повсякденним життям людей.





Своїми щемливими спогадами про цей період поділилася депутатка Київради Людмила Ковалевська. Вона зізналася, що її шлях до усвідомлення українськості не був миттєвим.

«Колись, коли я була маленькою і росла в Харкові, я майже не бачила людей у вишиванках на вулицях. Для мене це було частиною культури, яку я тоді ще не розуміла і не відчувала», — відверто розповіла Людмила Ковалевська у своєму Інстаграмі.

Енергія сучасного Києва: коли усвідомлення приходить без слів

Сьогодні ситуація змінилася докорінно. Війна та спільні випробування змусили мільйони українців переосмислити своє коріння, а вишиванка перетворилася із просто красивого одягу на справжній маніфест незламності, сили та приналежності до єдиної нації.

За словами депутатки, тепер прогулянка весняною столицею викликає абсолютно інші, ні з чим не зрівнянні емоції. Це не просто візуальна краса — це потужний ментальний зв'язок між абсолютно незнайомими перехожими.







«А тепер ідеш Києвом у красивій вишиванці — і бачиш стільки красивих людей поруч. І раптом дуже ясно відчуваєш: ти є частиною великого, сильного, прекрасного українського народу», — зазначила Ковалевська.

Любов, яку не можна змусити відчути

Головний висновок, яким ділиться депутатка зі своїми підписниками, полягає в тому, що справжній патріотизм і повага до національних символів мають бути щирими, внутрішніми, а не насадженими зверху за вказівкою чи модою. До розуміння сакрального значення вишитої сорочки кожен має пройти свій власний, індивідуальний шлях.



«Це відчуття неможливо нав’язати. До нього треба дорости серцем. З Днем вишиванки, друзі», — підсумувала Людмила Ковалевська.

Цей допис відгукнувся багатьом українцям, адже історія Людмили — це історія мільйонів наших співгромадян, які за останні роки заново відкрили для себе Україну, дорослішаючи серцем разом із усією країною.