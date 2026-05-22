У новий тариф на проїзд у комунальному транспорті Києва закладено зростання витрат на електроенергію та пальне, запчастини та зарплати працівників. Про це повідомили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА та показали зміни витрат на інфографіці.

«Тариф на разовий проїзд у комунальному транспорті в розмірі 30 грн розрахований за фактичними витратами підприємств у 2025 році – з урахуванням зростання цін на промислову продукцію та послуги, витрат на електроенергію та пальне, подорожчання запчастин, ремонтів рухомого складу та необхідності забезпечення конкурентного рівня оплати праці працівників транспортної галузі», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, витрати на оплату праці та нарахування за електроенергію у столичному метро зросли на 61,7% та 66,9% відповідно. Витрати КП «Київпастранс» на паливно-мастильні матеріали збільшились на 74,8%, а на ремонт і технічне обслуговування інфраструктури та рухомого складу – на 63,3%. При цьому обсяги перевезень зменшилися в середньому на 42%, порівняно з 2018 роком, що призвело до збільшення витрат на перевезення одного пасажира, зазначають в КМДА.

Крім того, з часу останнього перегляду тарифів у 2018 році суттєво змінилися ключові економічні показники, які напряму впливають на собівартість перевезень:

- індекс споживчих цін за 2018–2025 роки становить 212,5%, а з урахуванням прогнозу на 2026 рік – 233,5%;

- мінімальна зарплата зросла у 2,3 раза – із 3 723 грн у 2018 році до 8 647 грн із 1 січня 2026 року;

- середня зарплата у Києві збільшилася у 3,7 раза – з 13 548 грн у 2018 році до 49 381 грн у березні 2026 року;

- тариф на електроенергію для транспортних підприємств зріс у 6,6 раза – із 2,25 грн/кВт·год до 14,93 грн/кВт·год;

- вартість дизельного пального для КП «Київпастранс» зросла у 3,7 раза – з 24,26 грн/л до 89,42 грн/л.

«У столичних транспортних підприємствах розрахували економічно обґрунтований тариф на 2026 рік. Так, для проїзду в метро він становить 64,60 грн, а для проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері – 44,14 грн. Таким чином запропонований тариф на разовий проїзд у 30 грн є лише наближенням до економічно обґрунтованого, оскільки він є нижчим за повний розрахунковий рівень», - наголошують в КМДА.

У разі збереження тарифу на рівні 8 грн місто було б змушене суттєво збільшити дотації транспортним підприємствам із бюджету, в тому числі за рахунок фінансування заходів із відновлення енергетичної інфраструктури та підготовки столиці до наступного опалювального сезону. Крім того, це призвело б до скорочення обсягів ремонтних робіт, погіршення технічного стану рухомого складу, збільшення інтервалів руху транспорту, дефіциту кадрів та інших негативних наслідків, додають в Департаменті економіки та інвестицій КМДА.

Раніше повідомлялося, що близько 1,1 млн мешканців Києва мають право користуватися громадським транспортом міста безкоштовно або за пільговим тарифом. Зокрема, пенсіонери, школярі та студенти, учасники бойових дій та інші.