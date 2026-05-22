Студентські конспекти більше не рятують від реальності — майбутні правознавці та детективи Житомирщини йдуть вчитися прямо «в поле».

Державна екологічна інспекція Поліського округу та Поліський національний університет уклали офіційний союз. Тепер студенти, які вчаться на юристів та правоохоронців, замість нудних лекцій виїжджатимуть на реальні екологічні розслідування, рахуватимуть збитки від вирубок та вчитимуться карати браконьєрів за законом. Як виглядає сучасна лабораторія екопатруля, чому головний екоінспектор регіону особисто екзаменуватиме випускників та як молодь готують до запеклої боротьби за українське довкілля.

Кадри для екологічного фронту: навіщо інспекції студенти

Сучасні реалії показують, що боротьба з екопорушниками вимагає не просто міцних рук, а насамперед залізобетонних юридичних знань. Неправильно складений протокол чи помилка в суді — і чорні лісоруби або підприємства-забруднювачі виходять сухими з води.



Саме тому 21 травня начальник ДЕІ Поліського округу Євгеній Медведовський та ректор Поліського національного університету Олександр Ковальчук підписали договір, який повністю змінює підхід до практики студентів.





Йдеться про майбутніх фахівців із програм «Право» та «Правоохоронна діяльність». Тепер хлопці та дівчата проходитимуть жорстку обкатку практикою безпосередньо в екоінспекції, перетворюючись на універсальних бійців екологічного права.

Екскурсія до серця екопатруля: де аналізують отруту й бруд

Зустріч не обмежилася кабінетним підписанням паперів. Керівник інспекції особисто провів для гостей з університету детальну екскурсію управлінням.

Особливий ажіотаж викликав Відділ інструментально-лабораторного контролю. Представникам університету показали сучасну хімічну лабораторію та технічну базу, за допомогою якої екоінспектори доводять провину екоцидників: досліджують забруднену воду з річок, роблять аналізи отруєних ґрунтів та фіксують викиди шкідливих речовин в повітря. Саме тут студенти зможуть побачити, як сухі докази перетворюються на мільйонні судові позови проти порушників.

До слова, співпраця між установами вже має міцне коріння. Євгеній Медведовський особисто очолює Державну екзаменаційну комісію на спеціальності «Екологія» в цьому університеті, тож він як ніхто інший знає, на що здатна сучасна молодь.





З аудиторії — на роботу в інспекцію

Укладання цієї угоди — це не просто галочка для звіту, а реальний шанс для випускників одразу знайти роботу. Багато колишніх студентів Поліського національного університету вже зараз працюють в інспекції, виїжджають на рейди та виписують штрафи.

Очільник екоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський переконаний, що такий крок посилить захист регіону:

«Ми раді розпочати новий етап співпраці. Для Інспекції така взаємодія є важливою, адже вона дає змогу поєднувати теоретичну підготовку студентів із практичним досвідом роботи у сфері державного екологічного контролю. Сьогодні в ДЕІ Поліського округу вже працюють випускники університету, які успішно реалізовують себе. Це свідчить про високий рівень підготовки. Переконаний, що укладений договір сприятиме підготовці нових кваліфікованих спеціалістів, посиленню екологічної свідомості молоді та формуванню професійних компетентностей, необхідних для ефективного захисту довкілля».