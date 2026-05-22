У своєму свіжому аналітичному ефірі «Нерибний четвер» відомий політичний експерт Дмитро Співак відверто і без купюр розклав по поличках найгучніші події світового закулісся. Поки Дональд Трамп відкрито грає м'язами та публікує колажі із закресленими портретами світових лідерів, натякаючи на майбутні жорсткі зачистки, російська дипломатія в особі Лаврова демонструє вершину абсурду, виправдовуючи щоденний ракетний терор. Водночас з Європи прийшов ніж у спину: Україні пропонують абсолютно принизливий статус у ЄС.

Політичний терраріум та інформаційна пастка еліт

Дмитро Співак розпочав свій ефір із філософського, але жорсткого попередження про те, що сучасний світ поринає в керований хаос. Експерт наголосив, що хижаки світової політики сьогодні намагаються буквально зжерти один одного, перекриваючи форватери в океані глобальної сили. За словами Співака, звичайні люди стали заручниками тих, у чиїх руках зосереджені фінанси, ресурси та провідні засоби масової інформації.

Спікер пояснив, як саме працює ця глобальна машина: спочатку світові еліти через підконтрольні медіа формують потрібний інформаційний фон, потім маніпулюють суспільною думкою на всій планеті, а після цього спокійно вирішують свої шкурні завдання. Співак переконаний, що така штучна турбулентність та регіональні економічні кризи ведуть людство до величезних проблем глобального масштабу, перед якими старі правила гри просто перестануть працювати.

Картинки Трампа та американська обгортка для агресії

Окрему увагу під час трансляції Дмитро Співак приділив ексцентричній поведінці Дональда Трампа, який останнім часом не перестає дивувати публіку. Експерт обговорив зі своїми глядачами резонансний фотоколаж, який опублікував Трамп. На цьому зображенні американський лідер позує на тлі чотирьох закреслених портретів своїх головних закордонних ворогів — серед яких лідери Ірану, Куби та Венесуели.

Співак зазначив, що американська влада діє як справжній майстер маніпуляцій, вміючи подавати свої найагресивніші кроки в красивій обгортці. Спочатку Вашингтон створює лідерам інших країн імідж ватажків наркокартелів чи гангстерів, а потім починає їх зачищати. Експерт підкреслив, що Трамп дає чіткий натяк світу: щойно закінчиться історія з Іраном, почнеться повномасштабне переформатування інших непокірних регіонів. Хоча, як зазначив аналітик, навіть союзники США на Близькому Сході вже благають Трампа зупинити бомбардування, оскільки побоюються дзеркальної відповіді у свій бік.





П'ять років під ракетами та вершина цинізму Лаврова

Наступним пунктом розбору Співака стала свіжа заява очільника російського МЗС Сергія Лаврова. Російський чиновник видав чергову абсурдну тезу про те, що Росія нібито «не застосовує деякі засоби» в Україні, тому що не хоче великих руйнувань і дбає про людей.

Реагуючи на це, Дмитро Співак не стримав емоцій в ефірі, назвавши слова російського міністра абсолютною вершиною цинізму, яку навіть важко коментувати здоровим глуздом. Експерт нагадав, що вже п'ятий рік поспіль українські міста щодня витримують тисячі ударів. По Україні летить усе, крім ядерної зброї: балістика, крилаті ракети, кинжали, керовані авіабомби та нескінченні рої дронів, які щодня прасують Харків та інші регіони. Співак риторично запитав, якою є справжня ціна та глобальна мета цього безглуздого кровопролиття, про яку російські керманичі воліють мовчати.

Принизливий статус від ЄС та єдиний вихід для Кремля

Справжнім холодним душем для України, за словами Дмитра Співака, стала ініціатива канцлера Німеччини. Той звернувся з офіційним листом до Урсули фон дер Ляєн із пропозицією, яку експерт вважає відверто унізительною для української держави. Берлін пропонує прийняти Україну до Євросоюзу як «асоційованого члена», але з однією цинічною умовою — без права голосу. Співак обурився такій постановці питання, наголосивши, що європейські політики намагаються закрити двері перед носом країни, яка стікає кров'ю. Завершуючи свій ефір, Дмитро Співак згадав про успішні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах Росії за 800 кілометрів від кордону. На думку експерта, це вагомий аргумент, який має змусити Кремль спуститися на землю. Аналітик висловив тверде переконання, що в цій війні вже точно не буде жодних тріумфаторів чи капітуляцій. Співак підсумував, що світові та російським елітам час вмикати критичне мислення, вимикати ультиматуми й негайно зупиняти щоденне кровопролиття, сідаючи за стіл реальних мирних переговорів.