На тлі гучних заяв політиків та запеклих боїв на фронті у світовому залішші розгортається справжня геополітична драма, ниточки якої ведуть особисто до родини Дональда Трампа та європейських еліт.

У своєму свіжому аналітичному ефірі відомий політичний експерт Руслан Бортник детально розібрав, чому навколо Білорусі раптово спалахнуло радикальне загострення та як особистий бізнес-інтерес Трампа у білоруській калійної промисловості розлютив європейські еліти. Крім того, на ефірі обговорено сенсаційну пропозицію Німеччини щодо особливого статусу України в ЄС без тривалого вступу та реальні загрози ядерного шантажу Кремля.

Пріоритетна тема ефіру: таємна гра навколо Білорусі, інтереси Трампа та ескалація риторики

Головним фокусом та найцікавішою аналітичною темою цього випуску на каналі Руслана Бортника стала залішна економічна та політична боротьба довкола Білорусі. Посилаючись на гучні публікації видання Bloomberg, експерт детально пояснив, чому останнім часом риторика у трикутнику Україна-ЄС-Білорусь максимально загострилася, хоча Олександр Лукашенко і запевняє, що воювати не збирається.

Як зазначив Руслан Бортник, справжньою причиною цього дипломатичного та військового «похолодання» є зовсім не внутрішні процеси країн, а прихована діяльність Дональда Трампа. Експерт розповів, що американський президент намагається послідовно знімати санкції з білоруських банків та авіакомпаній, прагнучи витягнути Мінськ із зони випалювального російського впливу. Проте за цим стоїть і глибокий особистий інтерес. На ефірі прозвучала інформація, що родина Трампа планує викупити 51% акцій Ніжинського калійного комбінату, який володіє величезними світовими запасами поташу — надзвичайно ефективного мінерального добрива, що виросло в ціні вдвічі.

Європа та Україна, за словами Бортника, категорично проти зняття санкцій з білоруського калійного експорту, який раніше приносив Мінську мільярди доларів. Саме тому зараз штучно піднімається градус напруги. Мета цього загострення — вкотре нагадати всьому світові, що Білорусь є прямим соучасником війни проти України, країна є агресивною та нестабільною, а отже, ні про які американські інвестиції чи зняття обмежень не може бути й мови. Таким чином європейські еліти намагаються зачепити Трампа за живе та виторгувати у нього поступки щодо постачання зброї та зменшення тиску в питанні мирних перемовин.

Мирний процес на паузі: попередження від Марко Рубіо

Окремо Руслан Бортник проаналізував свіжу заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що переговорний процес між Україною та Росією наразі офіційно поставлений на паузу, оскільки жодна зі сторін нібито не прагне до реального діалогу.

Експерт переконаний, що це не просто чергова формальність. Бортник підкреслив:

«Такого роду заява Рубіо може бути не просто черговим нагадуванням американської адміністрації про те, що вони незадоволені перебігом речей. Скоріш за все, це зараз виглядає як попередження і для України, і для Росії».

За словами аналітика, Вашингтон посилає чіткий сигнал: якщо Київ та Москва продовжуватимуть лише імітувати прагнення до миру, США можуть повністю ліквідувати канали комунікації. Бортник додав, що американське керівництво зараз банально втомлене від токсичних відносин і відволічене іншими світовими кризами — Близьким Сходом, Китаєм та Кубою.

Російський ядерний шантаж та інформаційні війни

Не обійшов увагою Руслан Бортник і внутрішньоукраїнське інформаційне поле, де деякі блогери активно розганяють паніку щодо неминучого ядерного удару з боку Російської Федерації. Аналітик закликав українців мислити тверезо та не піддаватися на маніпуляції.

На думку експерта, загроза застосування тактичної ядерної зброї теоретично існує завжди, проте наразі її реальна ймовірність залишається незначною — у Кремля просто немає в цьому військової доцільності. Бортник висловив переконання, що подібне нагнітання в медіа служить інструментом мобілізації суспільства та намаганням відволікти людей від інших внутрішніх проблем. Посилаючись на свіжі опитування КМІС, Бортник нагадав, що переважна більшість українців вважає корупцію головною бідою всередині держави, тому владі вигідно змістити фокус уваги на страх перед глобальною катастрофою. Тим не менш, зважаючи на агресивну риторику Володимира Путіна та спільні ядерні навчання Росії й Білорусі, нехтувати повітряними тривогами у ці дні в жодному разі не можна.

Сенсаційний компроміс від Німеччини: асоційоване членство в ЄС

Надзвичайно оптимістичною, але водночас дискусійною новиною ефіру став розбір пропозиції лідера німецької опозиції Фрідріха Мерца. Політик розіслав європейським лідерам лист із ініціативою надати Україні, Молдові та країнам Балкан так зване «асоційоване членство» в Європейському Союзі.

Бортник пояснив, що цей статус передбачає реальне право голосу України на засіданнях Ради ЄС та Європейської Ради, а також участь без права голосу в Єврокомісії та Європарламенті, поступове включення у бюджет ЄС та дію статті про взаємну оборонну допомогу. Експерт зазначив, що українська влада раніше заявляла, що не погодиться на напівзаходи, побоюючись, що цей статус стане «вічним якорем» у передпокої Європи.

Проте сам Руслан Бортник закликав чіплятися за цю можливість обома руками: