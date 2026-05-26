В ефірі каналу «UKRLIFETV» ведучий Вадим Герасимович провів відверту розмову з підполковником ЗСУ, командиром батальйону безпілотних систем «Скіфські грифони» та колишнім очільником Миколаївської СБУ Віталієм Герсаком. Спікер без прикрас розповів, хто насправді стоїть за його кримінальним переслідуванням, як керівництво Офісу Президента «зарубало» боєздатний підрозділ ССО, де служили топові українські розвідники, та чому примусова «бусифікація» вбиває будь-яку мотивацію захищати країну.

Справа ДБР та міфічні мільйони: Герсак про «замовлення» шестирічної давності

Розмову в студії «UKRLIFETV» ведучий Вадим Герасимович розпочав із найбільш гарячої теми — судового засідання, яке відбулося в Печерському суді столиці, де Віталію Герсаку обирали запобіжний захід у справі про нібито незаконне збагачення на суму понад 22 мільйони гривень. Слідчі ДБР закидають військовому гріхи ще 2019–2020 років, коли той керував Службою безпеки в Миколаївській області.



Сам Віталій Герсак в ефірі заявив прямо: ця справа — чисте, стовідсоткове політичне замовлення.

«По-іншому це назвати неможливо... Це свіжа справа, але факти, на їхню думку, шести-семирічної давності, коли я подавав декларації. Тоді в мене були вороги — Баканов і Наумов, які особисто давали вказівки перевіряти все моє майно. Тоді вони хотіли притягнути мене до відповідальності, але в них нічого не вийшло, бо не було жодних фактів».

Комбат підкреслив, що правоохоронці знову витягли на світло сфабриковані колись матеріали. Більше того, ДБР вручило підозру, навіть не допитавши його, членів родини чи свідків. На закиди журналістів щодо придбання елітної нерухомості в ЖК «Новопечерські Липки» та автівок Герсак пояснив, що все це майно офіційно купувала його теща. Вона — абсолютно самостійна й платоспроможна жінка, яка понад 10 років прожила за кордоном, де легально заробляла, займалася підприємництвом і роками прокручувала інвестиції в нерухомість на етапі фундаменту. Проте слідство ці факти просто проігнорувало.

Коли зайшла мова про заставу в 10 мільйонів гривень, підполковник зізнався, що гроші внесли його близькі друзі та адвокати, які мають легальні офіційні доходи. Ба більше, весь його бойовий особовий склад — а це близько 800 людей — виявив бажання скинутися зі своїх зарплат, щоб витягнути командира. Герсак заявив, що категорично заборонив хлопцям це робити: «Я не міг дозволити, щоб хлопці, які служать і захищають державу, віддавали свої гроші, у них є сім'ї та свої плани».

Карт-бланш від Банкової та палиці в колеса від Баканова

Спікер детально пригадав літо 2019 року, коли його — кадрового офіцера розвідки — несподівано викликали на співбесіду до Офісу Президента. Першу розмову з ним проводив Андрій Єрмак, який тоді ще був помічником Володимира Зеленського. Герсаку сказали, що його вивчили як крутого професіонала і пропонують очолити одне з обласних управлінь СБУ, щоб «навести порядок».

Вже у серпні відбулася велика зустріч, де були присутні Президент Зеленський, Давид Арахамія та тодішній голова СБУ Іван Баканов. Після скандальних поїздок Зеленського регіонами, де криміналітет буквально виліз на голову місцевим, Герсаку запропонували найважчий регіон — Миколаївщину.

«Я попросив карт-бланш. Сказав Баканову та іншим: мне потрібно розуміння, що ніхто не буде заважати, і я зможу завести свою команду. Обіцяв, що за рік зроблю там порядок і красу».

Але реальність виявилася цинічною. На словах пообіцяли все, а на ділі — голова СБУ Іван Баканов та керівник внутрішньої безпеки Андрій Наумов заблокували Герсаку призначення абсолютно всіх його людей. З 30 поданих професіоналів внутрішня безпека не погодила жодного.

Замість цього управління укомплектували ставлениками самого Баканова, Наумова, Шефіра та Арахамії. Чужі люди у підрозділі просто зливали інформацію наверх. Як тільки Герсак починав ламати укорінені схеми в податковій чи міліції, з Києва миттєво прилітала перевірка, а Баканов особисто обривав телефон із криками: «Чого ви туди пішли?!». Зрозумівши, що це дорога в нікуди, Віталій Герсак написав три рапорти поспіль і зрештою виборов своє звільнення за власним бажанням, хоча перед цим Баканов встиг розжалувати його з полковника до підполковника через якийсь дивний документ.







Політичне рішення: як бойову частину ССО пустили «під ніж»

З початком повномасштабного вторгнення Віталій Герсак, який на той момент уже успішно займався цивільним бізнесом за кордоном, повернувся до Києва та взяв до рук зброю. Подолавши бюрократичне пекло з мобілізаційними резервами СБУ, у квітні 2022 року він офіційно оформився до Сил спеціальних операцій (ССО).

Він опинився в одній військовій частині разом зі своїми давніми побратимами — відомими офіцерами Романом Червінським, Василем Бурбою та іншими мотивованими спецами з розвідки. Проте провоював підрозділ недовго — влітку 2022 року згори прийшов наказ розформувати частину.

«Ми дізналися від керівництва ЗСУ та ССО, що це політичне рішення. Нам прямо сказали: у вашій частині зібралося забагато "незрозумілих осіб" — Бурба, Червінський та інші круті офіцери. Я тоді емоційно, у грубій формі писав Єрмаку в месенджер, запитував, чому йому не подобаються патріоти з величезним досвідом... Він відповів коротко: "Просто розберусь"».

Згодом Давид Арахамія після повернення з США особисто підтвердив Герсаку під час зустрічі: Банкова дала чітку вказівку Валерію Залужному та командуванню ССО ліквідувати цей монолітний підрозділ. У результаті унікальних фахівців розкидали по різних бригадах ТрО.





Від паперового батальйону до «Скіфських грифонів»

Наприкінці 2024 року Віталій Герсак успішно воював на Запорізькому напрямку як керівник зведеного загону безпілотників. Раптово він дізнався, що його призначили командиром 423-го окремого батальйону. Приїхавши на місце постійної дислокації, комбат пережив шок: батальйон існував лише на папері. Було 500 мобілізованих людей із навколишніх сіл, які спокійно жили вдома, отримували зарплату і відкрито казали: «А нам обіцяли, що ми воювати не будемо». Жодного готового бойового екіпажу не було, а виводити підрозділ на «нуль» за бойовим розпорядженням потрібно було вже за два тижні.



Герсак ухвалив жорстке рішення: перевів 500 непідготовлених людей в інші частини, натомість завдяки своєму імені, авторитету та рекрутингу з нуля зібрав повністю вмотивовану команду, яка сьогодні відома як «Скіфські грифони». Зараз підрозділ налічує майже 1000 бійців, має на озброєнні розвідувальні й ударні крила, FPV-дрони та бомбери, будучи одним із найефективніших у ЗСУ. Головне досягнення комбата — збереження життів: за весь важкий рік підрозділ втратив лише 5 бійців.

Про «бусифікацію» та реальний прогноз закінчення війни





Торкаючись теми мобілізації, Віталій Герсак зайняв жорстку та безкомпромісну позицію. Він упевнений, що чинна система тотально несправедлива і лише плодить страшну демотивацію.

«Нормального нічого немає. Ті, у кого є гроші та зв'язки, під "бусифікацію" не потрапляють. Вони спокійно ходять у спортзали, басейни, займаються своїми справами. А ловлять тих, хто не може нічого вирішити. І ніхто не думає про ефективність! Мені в підрозділ такі силою затягнуті, демотивовані люди не потрібні. З ними неможливо виконувати завдання».

Прогноз підполковника щодо фіналу війни тверезий та прохолодний — ми дуже далекі від завершення. Попереду на Україну чекають важкі бої, і цілком реальною залишається загроза повторного удару з півночі через Білорусь, оскільки ворог намагається максимально розтягнути нашу лінію оборони. Проте Герсак переконаний: якщо білоруси сунуться, вони отримають ще більше, ніж у 22-му році. Завершення війни, на думку комбата, можливе лише через силу — коли українська армія реально піде вперед і змусить Кремль сісти за стіл переговорів на наших умовах.