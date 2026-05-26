У Борисполі відгримів другий етап Кубку України з богатирського багатоборства.

Цього разу на помост вийшли особливі атлети — ветерани війни, які на власному досвіді знають, що таке надлюдські навантаження. Бойці Центру спеціального призначення «Омега» змінили військову амуніцію на важкі спортивні снаряди і вкотре довели: характер та міць цих людей зламати неможливо.

Медальний залік: які рекорди підкорилися спецпризначенцям

Ветерани «Омеги» виступали у складі кількох загонів і буквально вигризали призові місця у кожній дисципліні.





Особливий фурор викликав боєць від 2-го окремого загону спеціального призначення (ОЗСП). У підсумковому загальному заліку він виборов срібло, ставши другим найсильнішим богатирем турніру. На його рахунку:

1 місце у дисципліні Log Lift (підйом важкої колоди над головою);

у дисципліні Log Lift (підйом важкої колоди над головою); 1 місце у виснажливому «Перекиданні мішка»;

у виснажливому «Перекиданні мішка»; 2 місце у класичній «Прогулянці фермера» (перенесення залізничних валіз на швидкість);

у класичній «Прогулянці фермера» (перенесення залізничних валіз на швидкість); 3 місце у вправі Front Hold (утримання ваги на витягнутих руках перед собою).

Не пасли задніх і побратими з 1-го загону. Їхній представник посів почесне 5 місце у загальному заліку, додатково завоювавши срібло у підйомі колоди (Log Lift) та бронзу за перекидання мішка.

Побратими кажуть прямо: такі перемоги у тилу не просто загартовують характер, а дають правильний заряд енергії та наснаги тим, хто зараз залишається на передовій і продовжує випалювати окупантів з української землі. Бо останнє слово на цій війні все одно буде за нами.





Тил для своїх: як працює благодійний фонд «Омега-Дім»

Для спецпідрозділу «Омега» підтримка поранених бійців та ветеранів — це не формальність, а внутрішній кодекс. Саме для цього функціонує благодійний фонд «Омега-Дім».

Фонд бере на себе найскладніші завдання, які виникають після того, як боєць дістає важке поранення. Це не просто закупівля ліків, а повний супровід: від оплати складних операцій та якісного протезування до довготривалої психологічної та соціальної реабілітації. Вони допомагають ветеранам повернутися до активного життя, знайти себе у спорті (що яскраво доводять результати богатирського Кубку) та забезпечують надійний дах над головою для родин тих, хто віддав за країну найдорожче.

Твій шанс стати частиною легенди: рекрутинг до «Омеги»

Центр спеціального призначення «Омега» не просто чекає на перемогу, а кує її щодня. Якщо ви відчуваєте в собі сили, маєте характер та мрієте працювати пліч-о-пліч із найкращими професіоналами країни — підрозділ проводить постійний набір добровольців.

Тут немає радянщини чи безглуздих наказів. Натомість пропонують:

Підготовку за найсуворішими міжнародними стандартами;

Сучасне озброєння, топове екіпірування та найкращі технології (дрони, робототехніку, зв'язок);

Досвідчених командирів, які цінують життя кожного бійця.

Стати до лав «Омеги» — це можливість перетворити власну лють на професійну майстерність, яка нищить ворога максимально ефективно.









