У Ковельському районі невідомі влаштували справжній погром у лісосмугах, пустивши під сокиру колосальну кількість живих дерев. Коли екологи виїхали на місце, то просто ахнули від масштабів побаченого.

Все почалося зі звичайного сповіщення. Хтось із небайдужих громадян помітив лисину на місці колишнього лісу і не полінувався зафіксувати це через мобільний додаток «ЕкоЗагроза». Сигнал одразу ж полетів до Державної екологічної інспекції Волинської області.

Коли інспектори дісталися туди, де ще нещодавно шуміли крони, перед ними постала гнітюча картина — за межами самого Ковеля земля була буквально всіяна свіжими пеньками.

Екоінспектори взялися за рулетки та блокноти й нарахували рівно 1565 зрубаних дерев. Знищували все підряд, що траплялося під руку: вільху, березу, осику та вікові сосни. Причому масштаби вирубки вражають — серед пнів знаходили як зовсім тоненькі тонкоміри від 10 сантиметрів, так і справжні лісові гіганти, чий діаметр стовбура сягав майже 80 сантиметрів.

Коли фахівці перевели втрачену природу в грошовий еквівалент, цифра виявилася астрономічною. На цих щепах державі завдали збитків на 16 571 299 гривень.





Зрозуміло, що залишати таку нахабну крадіжку безкарною ніхто не збирається. Екологи вже зібрали всі акти, заміри та фотодокази й передали матеріали волинській поліції. Тепер правоохоронці відкривають кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу). Якщо винуватців знайдуть, їм загрожує не просто величезний штраф, а й цілком реальний тюремний термін.

В інспекції ще раз нагадують: ліс сам себе не захистить. Ця історія — найкращий доказ того, що один клік у телефоні та звичайна людська небайдужість можуть зупинити масштабне екологічне мародерство. Помітили підозрілий шум пилок чи лисі галявини там, де їх не має бути — не мовчіть, повідомляйте фахівцям.