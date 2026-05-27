У своєму новому аналітичному блозі політичний експерт Дмитро Співак провів глибокий розбір останніх світових подій та розставив чіткі акценти у складних міжнародних розкладах. Головною і найбільш резонансною темою ефіру став негласний розкол усередині Північноатлантичного альянсу. Спікер детально розповів, як Велика Британія та Франція, які найбільше кричали про тотальну підтримку Києва, цинічно заблокували найважливішу фінансову ініціативу НАТО, залишивши українське суспільство сам на сам із багатьма викликами.

Цинізм без меж: як Лондон та Париж заблокували 143 мільярди для України

У своєму свіжому ефірі Дмитро Співак розпочав аналіз із події, яка, на його думку, претендує на статус головної новини якщо не місяця, то всього року. Мова йде про залаштункові ігри в Брюсселі, де новий генсек НАТО Марк Рютте виступив із важливою та конкретною ініціативою — зобов'язати країни-члени Альянсу виділяти мінімум 0,25% від свого ВВП на військову допомогу Україні. Це рішення могло б гарантовано принести нашому оборонному сектору колосальну суму у 143 мільярди доларів.

Проте, як зазначив експерт, реальність виявилася вкрай тверезою та неприємною. Цю життєво необхідну для України ініціативу заблокували саме ті країни, які найголосніше б'ють себе в груди та обіцяють стояти з Києвом до самого кінця.

«Хто голосніше за всіх кричить у Європі, що ми за Україну, що це антиросія, що треба тиснути на Путіна? Британці та французи! Так от, Британія та Франція, а за ними Іспанія, Італія та Канада заблокували ініціативу НАТО... Ось воно, справжнє обличчя британців. Ось маски скинуто. Все інше — це понти, лицемірство, цинізм і словоблуддя».

Дмитро Співак емоційно підкреслив, що поки лідери на кшталт Еммануеля Макрона чи Бориса Джонсона розповідають про «коаліції рішучих» та неможливість будь-яких компромісів із Кремлем, на ділі вони банально економлять власні кошти та блокують реальні кроки. Весь цей гучний пафос, за словами аналітика, розрахований суто на внутрішнього західного виборця, тоді як українську сторону просто тримають на фінансовому та законодавчому гачку, шантажуючи черговими траншами та вимагаючи підняття податків для малого бізнесу.

Урановий торг навколо Ірану: Китай витісняє Москву на задвірки

Іншою масштабною темою, яку Співак розклав по поличках під час трансляції, стали запеклі торги навколо ядерної програми Ірану. Буквально за лічені дні ситуація на Близькому Сході розвернулася на 180 градусів. Якщо ще тиждень тому офіційний Тегеран пропонував Сполученим Штатам вивезти свій збагачений уран на зберігання до Росії, то тепер Кремль опинився за бортом великої гри.

Експерт пояснив, що Вашингтон категорично відкинув кандидатуру Москви як посередника, оскільки Дональд Трамп не бажає бачити Росію в сильній переговорній позиції та залежати від її примх. У відповідь на це Іран моментально переграв карту та висунув нову пропозицію — передати уран під повний контроль Китаю.

«Іран зрозумів, що з Росією не виходить, і тепер тисне на авторитет. Каже: "Ми можемо вивезти в Китай, а ви там уже, США, розбирайтеся з Пекіном, як дві супердержави". Якщо це станеться, то саме Китай, а не Росія, візьме своїми потужними щупальцями бразди правління в іранській темі».

Співак зазначив, що для Трампа це колосальний виклик. Білий дім заганяє сам себе в кут гучними ультиматумами у стилі «ніяких компромісів», проте Іран чудово відчуває слабкість американської позиції, заблокувавши Ормузьку протоку та розхитуючи світову економіку. Часи однополярного світу, де Вашингтон міг одноосібно диктувати правила та призначати винних, остаточно пішли в минуле.

Внутрішні хвороби України: криза освіти та каста недоторканних «інвалідів»

Повертаючись до внутрішнього порядку денного, Дмитро Співак висловив глибоку тривогу через те, чим насправді зайняті вітчизняні чиновники та активісти під час важкої війни. Замість того, щоб рятувати систему освіти, звідки катастрофічно тікає молодь, або розбиратися з масштабною корупцією в «Енергоатомі», суспільству підкидають штучні теми для розколу — на кшталт повернення в паспорти радянської «п'ятої графи» про національність.

Найбільше обурення в експерта викликала нова хвиля молодих українських діячів, які якимось дивним чином масово перетворюються на «інвалідів із поганим зором», як тільки мова заходить про реальний фронт, але при цьому спокійно обіймають високі хлібні посади, керують наглядовими радами оборонних підприємств та стають радниками міністрів.

«Дивна історія. Вони всі молоді, начебто патріотична еліта нації, і всі, як один — інваліди, у всіх проблеми зі зрінням! Один повертається на роботу в ЦПК, інший у тридцять років стає радником міністра оборони і має доступ до держтаємниці під час війни. Що це за соціальні ліфти такі? Суспільство заплющує на це очі, ковтаючи гасла та кліше, і це наша величезна внутрішня трагедія, яку терміново треба вирішувати».



Завершуючи свій виступ, Співак закликав українців не втрачати людське обличчя та не розмножувати ненависть усередині країни. Після закінчення війни нам усім доведеться жити разом на одній землі, будувати толерантне європейське суспільство та освоювати складне мистецтво багатовекторної дипломатії, без якої вижити у новому фрагментованому світі буде просто неможливо.