Тимчасовий виконувач обов'язків Голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара особисто подякував спецпризначенцям за їхню титанічну роботу на нулі та вручив особливі відзнаки. Про те, хто саме отримав нагородну зброю, як потрапити до лав цих залізних воїнів та як працює тил, що забезпечує бійців житлом — читайте далі.

Особливі відзнаки для залізних командирів

На лінії бойового зіткнення ефективна координація між різними відомствами — це запорука успішних операцій та збережених життів. Саме за високий професіоналізм, відданість своїй справі та потужну спільну роботу на передовій очільник СБУ генерал-майор Євгеній Хмара вручив нагородну вогнепальну зброю лідерам «Омеги».

Серед відзначених — Начальник Центру спеціального призначення «Омега» генерал-майор Павел Яцюк, а також командири 2-го та 3-го Окремих загонів спецпідрозділу. Ця зброя — не просто символ статусу, а визнання реальних, часто непублічних перемог, які крок за кроком наближають нашу країну до головної мети. Євгеній Хмара щиро подякував усім омегівцям за те, що вони щодня викладаються на повну в найгарячіших точках фронту.







Твій шанс стати частиною легенди: рекрутинг в «Омегу»

«Омега» — це підрозділ, де немає випадкових людей. Сюди йдуть за покликом серця, чітко розуміючи, що таке справжня військова еліта. Якщо ви відчуваєте в собі сили, маєте високу мотивацію, відмінну фізичну форму та готові вчитися у кращих, Центр спеціального призначення постійно проводить набір новобранців та досвідчених фахівців.

Тут пропонують не просто службу, а найсучаснішу підготовку за світовими стандартами, забезпечення топовим спорядженням та роботу в команді, де один за всіх і всі за одного. Рекрутинг відкритий для операторів дронів, штурмовиків, зв'язківців та інших спеціалістів. Стати частиною цієї бойової родини — це шанс вписати своє ім'я в історію нашої спільної Перемоги.

Надійний тил: як благодійний фонд «Омега-Дім» піклується про воїнів

Поки спецпризначенці виконують надскладні завдання на фронті, про їхній спокій та комфорт у тилу дбає благодійний фонд «Омега-Дім». Організація створена з великою місією — забезпечити надійний фундамент для сімей тих, хто щодня ризикує життям під кулями.

Фонд активно займається вирішенням житлових проблем для бійців підрозділу, допомагає родинам поранених та підтримує близьких наших полеглих Героїв. Адже коли воїн знає, що його родина захищена, має дах над головою та відчуває підтримку суспільства, його бойовий дух стає незламним. Підтримати фонд або дізнатися більше про його проєкти може кожен охочий, адже велика Перемога складається з маленьких внесків кожного з нас.