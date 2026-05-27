Наглядова рада компанії ухвалила рішення змінити керівника, запустити незалежний фінансовий аудит за останні роки та повністю перевести облік деревини і ресурсів на сучасну цифрову систему. Хто став новим рульовим лісової галузі, які завдання перед ним поставили іноземні партнери та чому це призначення — лише тимчасовий крок перед великим відкритим конкурсом, читайте у нашому розгорнутому матеріалі.

Нова кров лісової галузі: хто став тимчасовим шефом ДП «Ліси України»

У лісовому господарстві країни серйозні новини. Наглядова рада ДП «Ліси України» вирішила оновити керівний склад підприємства. Починаючи з 1 липня 2026 року, керувати компанією у статусі виконувача обов'язків генерального директора буде Ігор Зубович. До цього він очолював спеціальну комісію з перетворення підприємства, тож внутрішню кухню знає як свої п'ять пальців.

Міжнародні представники Наглядової ради дивляться на це призначення з великим оптимізмом. Зокрема, Робертс Стріпніекс відкрито заявив, що лісова галузь має рухатися тим самим визначеним курсом, але вже з абсолютно новою енергією та драйвом. Наглядова рада висловила Зубовичу стовідсоткову довіру. Інший член ради, Янне Харьюнпяя, додав, що попередні досягнення менеджменту є вагомими, проте на етапі великої трансформації підприємству потрібна свіжа експертиза та сильніші підходи.

Сам Ігор Зубович у своїй першій промові чітко розставив пріоритети та пообіцяв зробити роботу лісівників максимально відкритою для людей:





Пошук постійного директора та тотальна ревізія грошей

Варто зазначити, що призначення Зубовича — це лише початок великої кадрової історії. Наглядова рада офіційно запустила процес підготовки до повноцінного та відкритого конкурсу на посаду генерального директора «Лісів України».

Щоб усе було максимально чесно та без кумівства, підприємство зобов'язали найняти професійних та незалежних мисливців за головами — міжнародних консультантів із підбору персоналу. Саме вони разом із Наглядовою радою пропишуть жорсткі критерії оцінки, за якими обиратимуть майбутнього постійного топменеджера.

Паралельно з цим на засіданні влаштували серйозний розбір польотів щодо фінансів. Наглядова рада вивчила звіти за перший квартал 2026 року, подивилася, як підприємство заробляє та використовує державне майно, а також підняла акти незалежних аудиторів, які перевіряли бухгалтерію за минулі роки — з 2022 по 2024-й. Контроль буде тотальним: компанію вже зобов'язали провести масштабний незалежний аудит за весь поточний 2026 рік, причому компанію-ревізора теж обиратимуть на жорсткому конкурсі.

Кінець епохи паперових звітів: ліси переводять на повну цифровізацію

Окрім кадрових та фінансових рішень, Наглядова рада зробила крок, який має остаточно вивести підприємство з "сірої" зони. Йдеться про обов'язкове впровадження єдиної сучасної ERP-системи. Якщо говорити простою людською мовою — це спеціальне потужне програмне забезпечення, яке автоматично зводить до однієї бази абсолютно всі ресурси компанії: від обліку кожного зрубаного дерева та техніки в автопарках до виплати зарплат та формування податкової звітності.

Така цифровізація потрібна для того, щоб повністю прибрати людський фактор, зробити облік прозорим і оперативно бачити реальний фінансовий стан підприємства. До того ж, це дозволить лісівникам остаточно відмовитися від застарілих російських чи підсанкційних програм, які досі подекуди використовуються у держсекторі.

Як зазначив член Наглядової ради Маркіян Витвицький, фахівці провели колосальну підготовчу роботу, розписали кожен крок до найдрібніших деталей, і наразі ДП «Ліси України» повністю готове до старту першого етапу цього масштабного цифрового переходу.

«Я щиро дякую Наглядовій раді за підтримку. Наші головні орієнтири — це прозоре управління, повна модернізація, впровадження новітніх технологій і пошук балансу між заробітком грошей та збереженням природи. Ми маємо наповнювати державний бюджет і, що найважливіше, повернути довіру українського суспільства до роботи лісівників».