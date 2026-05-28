Сучасне лісове господарство — це вже давно не просто сокира та пила, а справжнє високотехнологічне виробництво, де якість майбутнього лісу можна заздалегідь запрограмувати.

Днями новий очільник лісової галузі Ігор Зубович разом із членами Наглядової ради ДП «Ліси України» влаштували виїзну інспекцію на Хмельниччину. На базі подільської філії вони розбиралися, як місцевим фахівцям вдається вирощувати елітні дубові ліси з рекордною кількістю деревини на один гектар та як цей досвід планують перенести на всю країну.

Виїзне засідання на Поділлі: Навіщо керівництво компанії поїхало в регіони

У ДП «Ліси України» продовжують відходити від звичної кабінетної практики. Цього разу члени Наглядової ради разом із головою комісії з перетворення підприємства Ігорем Зубовичем зібралися на серйозну розмову не в столиці, а безпосередньо «в полі» — на базі філії «Подільський лісовий офіс».Головна мета такої поїздки — на власні очі побачити, як працюють успішні регіональні господарства, та обговорити три кити, на яких триматиметься майбутнє підприємства: вирощування дорогої якісної деревини, повна механізація процесів та безвідходне виробництво, коли в діло йде абсолютно все — від стовбура до найменшої гілочки.

Хмельницький секрет: як лісівники «програмують» ідеальні дуби

Найцікавіша частина візиту пройшла у Зіньківському лісництві, що на Ярмолинеччині. Місцеві дубові ліси без перебільшення вважаються одними з найкращих та найцінніших в Україні, тому керівництву компанії було на що подивитися.

Подільські лісівники поділилися з Ігорем Зубовичем своїм професійним секретом. Виявляється, щоб отримати ідеальну товарну деревину, яка потім коштуватиме великих грошей на ринку, за лісом потрібно доглядати за унікальною багатоступеневою системою.

Більше того, завдяки правильній вирубці чагарників та вчасному проріджуванню, головна порода — дуб — отримує максимум сонця та поживних речовин. Лісівники буквально «програмують» дерево рости рівним та міцним. Результати вражають: на одному гектарі подільського лісу вдається виростити від 350 до 450 кубічних метрів добірної деревини, що є солідним показником для галузі.

Механізація та екологічний баланс: Що чекає на галузь далі

Оцінивши успіхи хмельницьких колег, Ігор Зубович та Наглядова рада обговорили, як впроваджувати ці підходи масштабно. Ключове завдання на сьогодні — відійти від важкої ручної праці там, де це можливо. Механізація заготівлі не лише пришвидшує роботу в рази, а й робить її значно безпечнішою для самих лісівників.

Крім того, курс на безвідходне виробництво має допомогти підприємству ефективніше використовувати кожне дерево. Те, що раніше вважалося сміттям і просто гнило в лісі після рубки догляду, тепер перероблятиметься на тріску чи паливні пелети, приносячи додатковий дохід державі. Керівництво «Лісів України» переконане: подільський досвід доводить, що заробляти гроші для бюджету можна без шкоди для природи, якщо підходити до справи з розумом та сучасними технологіями.