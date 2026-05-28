Створення безбар’єрного, справедливого та сприятливого середовища для українських захисників і захисниць – це довгостроковий марафон, який вимагає консолідації зусиль усіх рівнів влади, громадянського суспільства та приватного сектору.

ивим кроком у цьому напрямку стала презентація інноваційного цифрового проєкту «Захист+» — платформи, покликаної якісно змінити та спростити взаємодію між державою, соціально відповідальним бізнесом та ветеранською спільнотою.

Ключова філософія цієї ініціативи закладена у простому, але фундаментальному гаслі: «Тут шанують ветеранів».

Завдяки запуску спеціального мобільного застосунку, проєкт має стати чітким вектором розвитку для всього суспільства на найближчі роки. Подільський район традиційно тримає руку на пульсі сучасних змін, тому Подільська РДА однією з перших у столиці підтримала інтеграцію в цю нову екосистему.







Презентація продемонструвала високий рівень координації та спільне бачення майбутнього. Під час заходу Голова Подільської РДА Володимир Наконечний разом із своїми колегами з інших районів столиці, заступником Міністра у справах ветеранів України Русланом Приходьком та заступником голови Київської ОВА Іваном Добровольським детально окреслили практичні кроки впровадження проєкту на місцях.

Коментар Голови Подільської РДА Володимира Наконечного:

«Наш спільний обов’язок – перетворити повагу до ветеранів на чіткі, працюючі стандарти щоденного життя.

Цифрова платформа «Захист+» – це саме той інструмент, який прибирає зайву бюрократію та створює прямий, ефективний міст між захисниками, громадою та бізнесом. Подільський район оперативно долучається до цієї екосистеми. Для нас принципово важливо, щоб гасло «Тут шанують ветеранів» стало реальністю і законом для кожного закладу чи установи на Подолі».

Організатори та перші учасники платформи наголошують, що застосунок допоможе ветеранам швидко знаходити необхідні послуги, програми підтримки та адаптації.

Величезну роль у життєздатності проєкту відіграють представники бізнесу. Філософію поваги до героїв у реальні корпоративні стандарти вже активно перетворюють такі лідери українського ринку, як компанії UPG, МХП та інші партнери.

Окрему подяку за системний ветеранський підхід керівництво Подільського району висловило ініціатору платформи Гарнику Каранлгцяну – голові ГО «Захист+».

Масштабна координація проєкту стала можливою завдяки всебічній підтримці Мінветеранів та Київської ОВА під керівництвом Миколи Калашника.

Сьогодні головне завдання – зробити так, щоб кожен захисник та захисниця відчували надійне плече в цивільному житті. Державні інституції та підприємці закликають представників сектору єднатися навколо платформи «Захист+», адже сучасна Україна будується там, де вдячність є дієвою.