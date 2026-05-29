Лише за один тиждень екологічні інспектори по всій Україні виявили сотні порушень, загальна сума збитків від яких шокує — понад 16 мільйонів гривень.

Під удар екопіратів потрапило все: від унікальних дубових насаджень до земель, які просто випалили нафтопродуктами та хімікатами. Найцікавіше, що серед головних антигероїв цього разу опинилися не лише браконьєри, а й місцеві міські ради. Хто та де завдав найбільшої шкоди довкіллю і кому тепер доведеться спілкуватися з прокуратурою.



Тиждень у цифрах: Сотні рейдів та мільйонні збитки

Держекоінспекція підбила підсумки своєї роботи за тиждень з 22 по 28 травня 2026 року. По всій країні інспектори провели справжнє полювання на порушників, влаштувавши 575 перевірок. Результат — 462 адмінпротоколи.

Якщо говорити про мову грошей, то картина виглядає так:

109 тисяч гривень — загальна сума виписаних дрібних штрафів (з них 93 тисячі вже пішли в бюджет).

— загальна сума виписаних дрібних штрафів (з них 93 тисячі вже пішли в бюджет). 16 мільйонів 375 тисяч гривень — саме в таку суму екологи оцінили реальні збитки, завдані українській природі за ці дні.

— саме в таку суму екологи оцінили реальні збитки, завдані українській природі за ці дні. 4 мільйони 863 тисячі гривень — сума вже офіційно пред'явлених позовів та претензій.

— сума вже офіційно пред'явлених позовів та претензій. Понад 2,4 мільйона гривень вдалося повернути державі в примусовому чи добровільному порядку.

Проте за цими сухими цифрами стоять конкретні екологічні катастрофи в регіонах. Ось п'ять найгучніших зашкварів тижня.

ТОП-5 екологічних гріхів в областях України

1. Хмельниччина: Хімічна атака в Летичеві

Абсолютним «лідером» за масштабом шкоди стала Хмельницька область. Тут екологи нарахували астрономічну суму збитків — 12,8 мільйона гривень. У селищі Летичів невідомі (або цілком відомі підприємства) примудрилися залити землю нафтопродуктами та засипати фосфором. Масштаб забруднення ґрунту настільки серйозний, що всі матеріали одразу передали до Хмельницької обласної прокуратури. Справою займаються слідчі.

2. Прикарпаття: Лисий ліс біля Тростянця

В Івано-Франківській області під роздачу потрапила Долинська міська рада. Екологи Карпатського округу виставили чиновникам претензію на 2,8 мільйона гривень. Причина банальна і болюча для регіону — незаконне вирубування дерев за межами села Тростянець. Оскільки мерія не встежила за своїми територіями, тепер їй доведеться відповідати за знищений ліс гривнею.

3. Волинь: Олицька громада потонула в смітті

На Волині екологічний рахунок отримала Олицька міська рада. Місцеві чиновники заробили претензію на 886 тисяч гривень. Інспектори зафіксували, що територію громади в Луцькому районі просто завалили твердими побутовими відходами, перетворивши мальовничі землі на стихійне сміттєзвалище.

4. Київщина: Таращанські завали

Некрасива ситуація склалася і в селі Чернин, що на Таращанщині. Столичні інспектори нарахували там понад 806 тисяч гривень збитків. Землю безбожно засмічували не лише звичайним побутовим непотребом, а й небезпечними промисловими відходами. Матеріали цієї справи теж не стали відкладати в шухляду — їх уже вивчає Білоцерківська окружна прокуратура.

5. Миколаївщина: Полювання на дуби вздовж траси

На півдні країни браконьєри вирішили нажитися на деревині. В межах Арбузинської та Південноукраїнської громад вздовж автодороги повністю спиляли 24 живі, зелені дуби. Збитки оцінили у 570 тисяч гривень. Дерева знищили «до ступеня припинення росту», тобто шансів вижити у них не залишилося. Справою вже займається Головне управління Нацполіції в Миколаївській області, яке шукає «чорних лісорубів».