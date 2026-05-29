Експерти вказали на грубі порушення закону під час слідчих дій антикорупційних органів.

Розслідування НАБУ та САП у справі Юлії Тимошенко супроводжується грубими порушеннями процесуальних гарантій, які в сукупності вказують на можливу політичну вмотивованість переслідування лідерки "Батьківщини".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт Харківської правозахисної групи (ХПГ).

Правовий аналіз ХПГ

У своєму висновку експерти ХПГ наголошують, що через опозиційний статус Тимошенко будь-яке втручання держави має бути максимально прозорим та ретельним.

Натомість моніторинг справи № 42025000000001123 виявив "модель поведінки" слідства, що прямо суперечить стандартам Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Проаналізувавши матеріали, правозахисники виокремили сім системних проблем.





Головні тези звіту ХПГ

Провокація злочину? ХПГ вказує на відсутність інформації про дії слідства до "активізації" агента. Правозахисники наголошують, що доводи захисту про провокацію не є безпідставними, тому тягар доведення законності дій має лежати на обвинуваченні.

ХПГ вказує на відсутність інформації про дії слідства до "активізації" агента. Правозахисники наголошують, що доводи захисту про провокацію не є безпідставними, тому тягар доведення законності дій має лежати на обвинуваченні. Сумнівне санкціонування "прослушки". Дозвіл суду на негласні слідчі дії базувався на формальних відписках, що, як наголошують у ХПГ, повністю копіює порушення, за які Україна вже неодноразово отримувала засудження від ЄСПЛ.

Дозвіл суду на негласні слідчі дії базувався на формальних відписках, що, як наголошують у ХПГ, повністю копіює порушення, за які Україна вже неодноразово отримувала засудження від ЄСПЛ. Блокування доказів захисту. Відмову надати доступ до оригіналу носія запису, на якому ґрунтується обвинувачення, правозахисники називають "ілюзорним правом на захист". Особливо насторожує ХПГ факт наявності технічних ознак можливого втручання в ці аудіозаписи.

Відмову надати доступ до оригіналу носія запису, на якому ґрунтується обвинувачення, правозахисники називають "ілюзорним правом на захист". Особливо насторожує ХПГ факт наявності технічних ознак можливого втручання в ці аудіозаписи. "Нічні" обшуки з порушеннями. Проникнення до приміщень без попередньої ухвали суду та їх тривалість (понад 11 годин) не отримали жодного належного обґрунтування, а судова легалізація відбулася постфактум за "шаблонними" клопотаннями.

Проникнення до приміщень без попередньої ухвали суду та їх тривалість (понад 11 годин) не отримали жодного належного обґрунтування, а судова легалізація відбулася постфактум за "шаблонними" клопотаннями. Статус свідка-депутата. Режим секретності щодо агента, який є публічною особою, правозахисники вважають прикриттям для обмеження прав захисту, а не реальною турботою про безпеку.

Режим секретності щодо агента, який є публічною особою, правозахисники вважають прикриттям для обмеження прав захисту, а не реальною турботою про безпеку. Медійна дискредитація. Публікація НАБУ фрагментів записів та коментарі політиків до розслідування розцінені ХПГ як системне порушення презумпції невинуватості.

Публікація НАБУ фрагментів записів та коментарі політиків до розслідування розцінені ХПГ як системне порушення презумпції невинуватості. Синхронізація переслідування. Правозахисники звертають увагу на хронологічний збіг: відкриття справи відбулося невдовзі після публічної критики Тимошенко на адресу антикорупційних органів та її підтримки законопроєкту про обмеження повноважень НАБУ/САП.

Позиція правозахисників

Хоча ХПГ підкреслює, що не дає оцінки винуватості чи невинуватості політика - це компетенція суду - правозахисники фактично перейшли до активного моніторингу справи через серйозні побоювання щодо законності дій НАБУ, САП та ВАКС.

"З огляду на наявність ознак політичного переслідування, провадження перебуває під активним моніторингом ХПГ", - підсумовують у групі.

Правозахисники анонсували, що продовжуватимуть публічно фіксувати кожен етап розгляду справи, наполягаючи на тому, що будь-яке ігнорування стандартів ЄСПЛ у цьому провадженні стане підставою для нових юридичних висновків про порушення прав людини.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що українські та міжнародні криміналісти дослідили скандальні плівки у справі Юлії Тимошенко та знайшли там професійну обробку звуку.