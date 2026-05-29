Розслідування НАБУ та САП у справі Юлії Тимошенко супроводжується грубими порушеннями процесуальних гарантій, які в сукупності вказують на можливу політичну вмотивованість переслідування лідерки "Батьківщини".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт Харківської правозахисної групи (ХПГ).
Правовий аналіз ХПГ
У своєму висновку експерти ХПГ наголошують, що через опозиційний статус Тимошенко будь-яке втручання держави має бути максимально прозорим та ретельним.
Натомість моніторинг справи № 42025000000001123 виявив "модель поведінки" слідства, що прямо суперечить стандартам Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Проаналізувавши матеріали, правозахисники виокремили сім системних проблем.
Головні тези звіту ХПГ
- Провокація злочину? ХПГ вказує на відсутність інформації про дії слідства до "активізації" агента. Правозахисники наголошують, що доводи захисту про провокацію не є безпідставними, тому тягар доведення законності дій має лежати на обвинуваченні.
- Сумнівне санкціонування "прослушки". Дозвіл суду на негласні слідчі дії базувався на формальних відписках, що, як наголошують у ХПГ, повністю копіює порушення, за які Україна вже неодноразово отримувала засудження від ЄСПЛ.
- Блокування доказів захисту. Відмову надати доступ до оригіналу носія запису, на якому ґрунтується обвинувачення, правозахисники називають "ілюзорним правом на захист". Особливо насторожує ХПГ факт наявності технічних ознак можливого втручання в ці аудіозаписи.
- "Нічні" обшуки з порушеннями. Проникнення до приміщень без попередньої ухвали суду та їх тривалість (понад 11 годин) не отримали жодного належного обґрунтування, а судова легалізація відбулася постфактум за "шаблонними" клопотаннями.
- Статус свідка-депутата. Режим секретності щодо агента, який є публічною особою, правозахисники вважають прикриттям для обмеження прав захисту, а не реальною турботою про безпеку.
- Медійна дискредитація. Публікація НАБУ фрагментів записів та коментарі політиків до розслідування розцінені ХПГ як системне порушення презумпції невинуватості.
- Синхронізація переслідування. Правозахисники звертають увагу на хронологічний збіг: відкриття справи відбулося невдовзі після публічної критики Тимошенко на адресу антикорупційних органів та її підтримки законопроєкту про обмеження повноважень НАБУ/САП.
Позиція правозахисників
Хоча ХПГ підкреслює, що не дає оцінки винуватості чи невинуватості політика - це компетенція суду - правозахисники фактично перейшли до активного моніторингу справи через серйозні побоювання щодо законності дій НАБУ, САП та ВАКС.
"З огляду на наявність ознак політичного переслідування, провадження перебуває під активним моніторингом ХПГ", - підсумовують у групі.
Правозахисники анонсували, що продовжуватимуть публічно фіксувати кожен етап розгляду справи, наполягаючи на тому, що будь-яке ігнорування стандартів ЄСПЛ у цьому провадженні стане підставою для нових юридичних висновків про порушення прав людини.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що українські та міжнародні криміналісти дослідили скандальні плівки у справі Юлії Тимошенко та знайшли там професійну обробку звуку.