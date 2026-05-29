Фінал четвертого етапу сезону 2025/2026 перетворився на справжнє свято з шаленими емоціями, нагородами від урядовців та виступами зірок української сцени. Як понад 35 тисяч школярів виборювали першість у 12 видах спорту, чому ці змагання є символом нашої стійкості та хто влаштував справжній розрив на сцені — читайте у нашому репортажі.

Абсолютне лідерство: Київщина б'є рекорди

Шкільний спорт в Україні вийшов на абсолютно новий рівень, і Київська область тут міцно тримає лідерство. Очільник Київської ОВА Микола Калашник разом із Віцепрем’єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою урочисто привітали фіналістів IV етапу проєкту «Пліч-о-пліч».Цього сезону область показала неймовірну статистику, яку поки що не зміг побити жоден інший регіон. До змагань долучилися 587 шкіл та 7338 команд. На спортивні майданчики вийшли понад 35 тисяч хлопців та дівчат. Вони мірялися силами у 12 різних дисциплінах: від класичного футболу, баскетболу й волейболу до шахів, спортивного орієнтування, черліденгу та навіть біатлону.



Голова КОВА наголосив, що за цими сухими цифрами стоїть колосальна щоденна робота:

«Наші діти — наше майбутнє. Сильне, талановите, цілеспрямоване. І сьогодні Київщина вкотре це довела. За кожною цією цифрою — величезна праця, характер, дисципліна, підтримка батьків, тренерів та вчителів. Діти вчилися бути командою, підтримувати одне одного, перемагати чесно та не боятися викликів».

Спорт під час війни: заради чого борються залізні воїни

Проведення таких масштабних змагань у теперішніх реаліях — це окремий виклик для організаторів, вчителів та самих дітей. Проте саме можливість жити нормальним життям, розвиватися та перемагати є найкращою відповіддю ворогу.





Микола Калашник звернув увагу на те, наскільки важливою є ця психологічна та фізична розрядка для підростаючого покоління:

«Особливо цінно, що навіть в умовах війни українські діти мають можливість займатися спортом, розвиватися, спілкуватися, мріяти та будувати своє майбутнє тут — в Україні. Саме заради цього сьогодні борються наші військові».



Kalush та Артем Котенко запалюють фінал

Сама церемонія закриття та нагородження найкращих спортсменів, тренерів та вчителів нагадувала масштабне шоу. Атмосфера була максимально щирою — зі сльозами радості від перемог та шаленою гордістю за свої громади.

Організатори приготували для підлітків яскравий сюрприз. Справжній вибух емоцій викликав вихід на імпровізовану сцену знаменитого гурту Kalush, який своїм потужним виступом буквально змусив танцювати весь зал. Ще одним особливим гостем свята став переможець Національного відбору на Євробачення Артем Котенко, чия поява надихнула юних спортсменів не зупинятися на досягнутому.

Керівник області подякував усім, завдяки кому цей проєкт став живим та успішним — директорам шкіл, фізрукам, батькам та амбасадорам, а також висловив окрему вдячність Олексію Кулебі за системну підтримку молодіжного спорту.



Попереду на кращі збірні Київщини чекає найвідповідальніша частина — фінальний всеукраїнський етап, де вони захищатимуть честь своєї області.



«Пишаюся нашими дітьми. Вони — сильні. Вони — круті. Вони — майбутнє України, яке вже сьогодні вчиться перемагати. А нашим командам, які представлятимуть Київщину на всеукраїнському етапі, бажаю впевненості, командного духу, чесної боротьби та нових перемог. Віримо у вас і вболіваємо за кожного. Разом переможемо», — підсумував Микола Калашник.