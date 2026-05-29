Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами політика, настрої в російському суспільстві абсолютно різні – від того, що потрібно все одно закінчувати війну хоча б тривалим перемир'ям, до того, що аж завданням ядерного удару. Тобто, пояснює він, усі хочуть завершення війни, але не розуміють, як це зробити, і ось деякі пропонують аж завдання ядерних ударів, хоча це божевілля, і це розуміють навіть еліти.

«При застосуванні ядерної зброї доля путіна буде незавидною саме через настрої всередині еліт, не через настрої в народних масах, які є різношерстими. А ось еліти навряд чи погодяться з тим, що вони перетворяться разом із усіма своїми сім'ями, дітьми, онуками тощо просто на радіоактивний попіл. Цього ніхто не хоче», – пояснює Геннадій Гудков.

Щодо бунту Ремесла, Вікторії Боні та Сулейманова, який узагалі заявив, що треба закінчувати війну через економічні проблеми, то це, розмірковує він, виглядає як спроба каналізувати масові негативні настрої. Як пояснює політик, кремль не міг не бачити цього негативу, а тому дав можливість людям виговоритись, випустити пару, щоб знизити напругу.

«Але ці масові настрої поки що нікуди не спрямовані, люди просто говорять про масове невдоволення через стан справ у країні. І це було ще до ударів по підмосков'ю, по москві. Коли люди почують звук сирен, скажуть: «А це що таке? Чорт, ми на це не підписувалися». Поки що немає вектора цих масових негативних настроїв. щойно з'явиться вектор, це, звичайно, для кремля буде небезпечним», – підсумовує Геннадій Гудков.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що Лукашенко формує казус беллі, щоб вступити у війну проти України.

Також Politeka писала про те, що Кущ пояснив, як можна зупинити війну за допомогою торгівлі та Китаю.