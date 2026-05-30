Кожна повітряна тривога — це величезний стрес для батьків, дітей та вихователів дитячих садочків, особливо коли в самій будівлі немає сховища.

Донедавна вихованцям одного з дитсадків у Голосіївському районі Києва доводилося під виття сирен щоразу ризикувати життям на жвавій дорозі, щоб дістатися безпечного місця. Депутатка Київради Людмила Ковалевська разом із профільними службами міста змогла оперативно вирішити цю проблему.

Захист під час сирен: чому звичайний перехід став порятунком

Коли лунає сигнал повітряної тривоги, рахунок іде на хвилини. Діти мають опинитися в безпеці максимально швидко. Проте в одному з дошкільних закладів Голосіївського району цей процес перетворювався на справжнє випробування та екстрим. Оскільки в самому садочку укриття немає, вихователі змушені вести малечу до сусіднього будинку, де облаштоване надійне сховище. Але на їхньому шляху стояла серйозна перешкода — автошлях із доволі активним рухом машин.

Депутатка Київради від «Європейської Солідарності» Людмила Ковалевська емоційно описала, як це виглядало до втручання служб:

«Під час повітряної тривоги діти мають якнайшвидше потрапити в укриття. Без додаткового стресу, без небезпечних переходів через дорогу, без ситуацій, коли вихователі змушені буквально руками зупиняти потік машин».

Зараз цю небезпеку нарешті ліквідовано. На ділянці дороги біля дитячого садочка облаштували новий, добре помітний та якісно освітлений пішохідний перехід.





За лаштунками «простого» рішення: хто допоміг убезпечити малечу

На перший погляд, звичайна «зебра» та знак — це банальна річ. Проте в умовах столиці бюрократичний шлях до її появи вимагає чимало зусиль, адже кожну зміну в русі транспорту потрібно детально прораховувати та погоджувати з багатьма інстанціями.

«Це просте на вигляд рішення, але за ним — багато часу, погоджень і роботи різних служб. І головне — тепер шлях дітей до укриття став значно безпечнішим. Дякую всім, хто долучився до вирішення цього питання», — наголосила Людмила Ковалевська.

Депутатка окремо відзначила керівників міських служб, які відкинули зайву бюрократію та включилися в роботу заради захисту маленьких киян. Подяку за оперативність отримали очільник Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Підгайний, директор КП «Центр організації дорожнього руху» Олександр Міщенко, а також керівник КП «Шляхоексплуатаційне управління» Голосіївського району Віталій Гончаров.