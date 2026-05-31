Чому українська еліта зазнала нищівної поразки у найвідповідальніший момент історії та які фатальні помилки заважають нам побачити світло в кінці тунелю? Відомий український філософ Сергій Дацюк в ефірі Politeka Online розставив усі крапки над «і», жорстко розкритикувавши чинні підходи до стратегії країни.

Фатальна помилка та поразка еліт

Під час розмови з ведучим на каналі Politeka Online, Сергій Дацюк відверто та без прикрас заявив, що ключова проблема теперішнього моменту криється у глибокій кризі мислення тих, хто ухвалює доленосні рішення. Філософ переконаний, що інтелектуальний та політичний клас країни не зміг запропонувати суспільству довгострокову перспективу.



«Головна помилка полягає в тому, що еліта потерпіла поразку. Вона виявилася нездатною мислити категоріями майбутнього і створювати стратегії, які виходять за рамки миттєвих тактичних рішень», — підкреслив гость ефіру.

За словами мислителя, замість формування нових сенсів існування держави та чітких орієнтирів розвитку, країна змушена рухатися за інерцією, реагуючи виключно на зовнішні подразники та виклики, що виникають тут і зараз. Це створює небезпечний вакуум у стратегічному плануванні.

Реальність затяжної сутички: до чого готуватися суспільству

Аналізуючи поточні заяви керівництва держави філософ звернув увагу на те, що риторика та дії влади все чіткіше вказують на підготовку до тривалого і вкрай виснажливого протистояння. Країну фактично налаштовують на марафонську дистанцію, де правила гри змінюються буквально на ходу.

Сергій Дацюк зазначив у прямому ефірі, що затяжна сутичка вимагає зовсім іншої якості державних інститутів та колосального запасу міцності суспільства. Проте без системних змін усередині самої системи такий шлях може призвести до вимивання людського потенціалу та економічного знекровлення, адже не можна вести довгу боротьбу, спираючись на старі, неефективні інструменти управління.





Світ у пошуках балансу і де тут місце України

Окрему увагу під час інтерв'ю було приділено світовому контексту. Філософ зауважив, що міжнародні партнери та глобальні гравці мають власні прагматичні інтереси, які далеко не завжди збігаються з нашими внутрішніми очікуваннями. Західний світ діє обережно, намагаючись уникнути глобального хаосу, і це безпосередньо впливає на характер допомоги та рамки можливих домовленостей.

«У нас досі не визначені фундаментальні сенси країни. Ми хочемо повернути території чи зберегти людей? Відповідь на це питання насправді зовсім не очевидна, якщо дивитися на речі тверезо і без зайвих ілюзій», — резюмував Сергій Дацюк, закликавши нарешті почати чесний і дорослий діалог всередині суспільства.