Що насправді відбувається в головах тих, хто підтримує загарбницьку війну, і чому російське суспільство так легко скотилося в тоталітарне безумство?

Відома українська журналістка Наталія Влащенко на своєму YouTube-каналі «Власть vs Влащенко» провела глибоку та відверту розмову з російським письменником, поетом та публіцистом Дмитром Биковим.

Ментальний розкол: чому Україна та Росія опинилися в різних галактиках

Розпочинаючи ефір, Наталія Влащенко одразу задала тон дискусії, піднявши питання про разючу різницю в реакціях українського та російського суспільств на виклики сучасності. Ведуча зазначила, що криза оголила глибинні пласти, про які раніше намагалися не говорити вголос. Україна продемонструвала світові горизонтальну самоорганізацію та запеклу відсіч, тоді як Росія занурилася у слухняну апатію.

Дмитро Биков, аналізуючи цей феномен в ефірі, підкреслив, що коріння проблеми лежить у самій природі формування державних інститутів та ставлення до свободи. за його словами, в Росії довгі роки випалювали будь-яку індивідуальність, замінюючи її штучним почуттям колективної величі.

«Росія сьогодні намагається жити минулими століттями, вона застрягла в архаїці. Українці ж вибороли право бути сучасними, право обирати свій шлях і помилятися самостійно. Це не просто політичний конфлікт, це війна між майбутнім і глибоким, мертвим минулим», — заявив Дмитро Биков у розмові з Влащенко.





Інтелігенція в екзилі: програна битва за розум росіян

Окрему увагу Наталія Влащенко приділила ролі російських інтелектуалів та митців, які або виїхали з країни, або залишилися там і замовкли, або, що найгірше, стали на бік агресора. Ведуча запитала свого гостя прямо: чому культура, яка століттями претендувала на гуманізм, так легко капітулювала перед пропагандою?

Биков погодився, що російська культура не впоралася зі своїм головним завданням — вона не змогла виховати громадянина, здатного сказати «ні» злочинній владі. Письменник зазначив, що значна частина суспільства свідомо обрала шлях самообману, оскільки визнати правду для них означало б повністю зруйнувати власний комфортний світ.

«Знаєте, Наталіє, найстрашніше — це те, що люди все розуміють. Не треба думати, що вони зазомбовані. Вони чудово бачать руйнування та смерті. Але імперський комплекс вимагає виправдання цих злочинів. Вони вигадують казки про загрози ззовні, щоб не дивитися у дзеркало. Це колективна психологічна травма, яка веде до повної деградації особистості», — наголосив гість ефіру.

Фінал імперії: які сценарії чекають на Росію далі

Наприкінці зустрічі Наталія Влащенко вивела розмову на прогнози щодо майбутнього. Вона поцікавилася, чи є у нинішньої російської системи внутрішній ресурс для трансформації, чи країна приречена на важкий і кривавий розпад.

Дмитро Биков висловив думку, що жодних шансів на мирне реформування зсередини у теперішньої Росії немає. Режим повністю знищив легальну опозицію та будь-які механізми зміни влади, тому фінал буде раптовим і катастрофічним.

«Історія не прощає залізобетонного ігнорування її законів. Будь-яка імперія, що будується на насильстві та брехні, має свій термін придатності. Сьогоднішня Росія пожирає власне майбутнє — економічне, демографічне, культурне. Коли ця конструкція посиплеться, це буде важкий процес для всього світу, але він неминучий. Питання лише в часі», — резюмував Дмитро Биков на каналі «Власть vs Влащенко».