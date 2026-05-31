Цей день – глибока київська традиція, яка єднає покоління та нагадує нам про наше коріння, стійкість і віру в перемогу світла. Про те, як історично святкували цей день у нашому районі та якими особливими традиціями пишалися місцеві жителі, розповів очільник району Володимир Наконечний.



За його словами, для Подолу Трійця завжди була особливою. Наші предки-подоляни з трепетом чекали цього дня, перетворюючи свої оселі та вулиці на справжні зелені сади.

Напередодні свята прикрашали кожен куточок Подолу – від затишних дерев'яних будиночків на Кожум'яках до кам'яниць на Контрактовій. Як зазначає Голова району, підлогу в будинках обов'язково встеляли духмяним татарським зіллям, мʼятою та мелісою, а стіни, вікна з образами оздоблювали гілками липи, ясеня, клена. Люди вірили, що це зелене вбрання захищає дім від усього злого та приносить добробут.

Особлива атмосфера панувала і в подільських святинях – Іллінській церкві, храмі Миколи Притиска, Покровській церкві та інших історичних соборах нашого району. Володимир Наконечний наголосив, що підлогу в них повністю засипали духмяним зіллям, а парафіяни йшли на службу з букетами польових квітів та любистку.

Після святкової служби кияни збиралися на Контрактовій площі, де влаштовували традиційні ярмарки та гуляння. Водночас Трійця на Подолі завжди була часом милосердя – заможні містяни обов'язково пригощали тих, хто цього потребував, підтримуючи дух єдності.

Сьогодні, у часи великих випробувань, ці традиції набувають ще глибшого змісту. Очільник району підкреслив, що зелена гілка Трійці – це символ життя, відродження та незламності. Як природа щовесни оновлюється та перемагає зиму, так і наша земля обов'язково розквітне після перемоги.

Голова Подільської РДА щиро побажав, щоб це світле свято принесло в кожну подільську родину мир, душевний спокій, міцне здоров'я та впевненість у завтрашньому дні, а також висловив глибоку вдячність нашим захисникам і захисницям за можливість берегти наші традиції на рідній землі.

«Зі святом Трійці, дорогі подоляни! Бережімо один одного та нашу спільну історію. Пам'ятаймо, що серце Києва бʼється на Подолі», – підсумував Володимир Наконечний.