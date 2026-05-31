У День Києва керівник Офісу Президента України Кирило Буданов поділився дуже особистими та щемливими спогадами про те, як столиця вистояла у найважчі дні на початку повномасштабного вторгнення.

Для нього це не просто офіційне свято, а день рідного міста, де він народився і виріс. Голова ОП згадав, як весною 2022 року давня міць Києва буквально прокинулася в кожному, хто взяв до рук зброю, та як саме з оборони столиці почався наш великий і важкий шлях до визволення всієї країни.

Особисті спогади про лютий-березень 2022-го

Для нинішнього керівника Офісу Президента Кирила Буданова Київ — це насамперед дім, де минало його дитинство. Тому сьогоднішнє свято викликало у нього цілу лавину спогадів про той період, коли доля столиці висіла на волосині.



Очільник ОП зізнався, що у день рідного міста в його памʼяті мимоволі спливають ті самі визначальні години й дні оборони, які розгорталися на межі зими і весни два роки тому.

«Тоді наша столиця стала наїжаченою гоноровою цитаделлю, готовою битися на смерть за свою свободу, – у критичний момент мовби пробудилась міць давнього Києва», — поділився думками Кирило Буданов у своєму Фейсбуці.





Люди, які стали живою стіною

Керівник Офісу Президента переконаний, що цю неймовірну, майже містичну енергетику багатовікового міста тоді відчував абсолютно кожен воїн, який тримав позиції на підступах до мегаполіса. У моменти, коли ворог був за лічені кілометри, кияни та захисники з інших регіонів відкинули будьякі суперечки і перетворилися на єдиний організм.

«Місто обʼєднало сміливих. Ми стали для нього мурами й валами, силою зброї і нашої згуртованості вигнали брудних завойовників», — наголосив голова ОП.

Він підкреслив, що саме успіх у битві за столицю зламав плани ворога і дав усьому українському народові віру в те, що окупантів можна і треба бити.

Буданов нагадав, що саме з цієї першої великої перемоги Україна впевнено рушила тим важким і виснажливим шляхом, яким іде й досі, крок за кроком визволяючи свої території. Ця боротьба ще не завершена, і попереду багато роботи, але дух тієї першої весни залишається з нами.

Наприкінці свого допису керівник Офісу Президента тепло звернувся до кожного, хто тримає небо над столицею або просто любить її затишні вулиці:

«Вітаю з Днем Києва всіх киян та всіх, хто закоханий у наше місто!»