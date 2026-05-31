Що насправді приховує таємна угода між Вашингтоном та Тегераном, чому Німеччина опинилася на межі промислового колапсу через помилки минулого і хто заробляє сотні мільйонів доларів щодня на світовому дефіциті? Відомий політичний аналітик Дмитро Співак у своєму свіжому ефірі зірвав маски з головних гравців світової арени та дав чіткий прогноз, чим закінчиться це запекле протистояння і чи загрожує людству Третя світова війна.

Привид енергетичного апокаліпсису: Європа на межі виживання

Під час свого чергового аналітичного ефіру Дмитро Співак звернув увагу глядачів на те, що коріння теперішніх бід європейської спільноти сягає ще 2011 року. Саме тоді Ангела Меркель під впливом паніки від катастрофи на Фукусімі ухвалила фатальне рішення про повне закриття атомних електростанцій у Німеччині. Наслідки цієї помилки довелося розхльобувати у 2026 році.

«Підсумок до сьогоднішнього дня: промисловість Німеччини задихається і страждає», — констатував експерт.

За словами Співака, Берлін зараз у паніці намагається підписати «золоті» контракти на постачання канадського скрапленого газу на 20 років уперед, хоча перші кубометри підуть лише з 2030 року, а сама логістика через Панамський канал зробить це паливо неймовірно дорогим. На цьому тлі світові гіганти, як-от «Сауді Арамко», б'ють абсолютні рекорди, заробляючи чистими близько 287 мільйонів доларів на день завдяки наднизькій собівартості видобутку. Водночас 90% світових експертів б'ють на сполох: якщо ключові морські артерії залишаться заблокованими, ціна нафти злетить до 150–160 доларів, що спровокує інфляцію на рівні пандемії та просто знищить європейську економіку.

Таємні ігри Вашингтона та Тегерана: Трамп іде на поступки?

Епіцентром головного економічного пожару Дмитро Співак назвав Ормузьку протоку, навколо якої США та Іран ведуть запеклі залаштункові торги. У пресу вже просочилися чутки про план із 12 пунктів, який нібито передбачає 60-денне перемир'я, розмінування протоки іранцями та розморожування американцями багатомільярдних активів Тегерана.

Експерт розповів, що Дональд Трамп провів дві години у ситуаційному центрі на так званому інтелектуальному штурмі, але остаточного рішення так і не оголосив. Це свідчить про те, що сторони досі не узгодили найважливіші питання — долю ядерного потенціалу Ірану та контроль над платою за прохід суден.

Більше того, Тегеран уже веде власну гру. Організатор ефіру звернув увагу на тривожний сигнал: МЗС Ірану заявило, що протоку буде відкрито на пільгових умовах для Росії та Китаю, яких вони назвали стратегічними партнерами.

«Якщо Ормузька протока відкрита для всіх, то що за пільгові умови? А якщо пільгові умови, то, значить, не зовсім вона вільна для всіх інших. Ну, якось же не в'яжеться», — зазначив Дмитро Співак.





Жорсткий прогноз: мирний компроміс чи початок нової війни

Аналізуючи розвиток подій, political експерт дав чіткий часовий прогноз щодо вирішення цієї масштабної кризи. Він упевнений, що до середини липня триватимуть затяжні кулуарні переговори без переходу у гарячу фазу.

«Мій прогноз залишається в силі, я його не змінюю... Буде щось узгоджено тимчасове, пов'язане на 50–60 днів, а потім у цей час терки триватимуть, але без війни», — поділився думками ведучий.

Проте аналітик попередив про можливий радикальний сценарій, якщо глобальної домовленості, яка б включала Перську затоку, Ізраїль та долю іранських ядерних об'єктів, не вдасться досягти до 15–20 липня. За такого розкладу Дональд Трамп може піти на відчайдушний крок.

«Я вам чесно скажу, я не виключаю — не хотілося б, але не виключаю, — що у другій половині [липня], якщо нічого, то Трамп може почати нові бойові дії, жорсткі по відношенню до Ірану. Це буде програш для нього політичний, але він може ризикнути», — підсумував Дмитро Співак, закликавши глядачів зберігати інформаційну гігієну та тверезий глузд.