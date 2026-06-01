Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський привітав бійців та командира “Артану”.



“Артан” ― один із найсильніших наших спецпідрозділів. Кожне завдання, яке ви виконали, зокрема й нещодавно на Запорізькому напрямку, кожне завдання, яке ще вам належить виконати, точно наблизить виконання нашого основного національного завдання ― спільного завдання усіх, хто хоче, щоб українська Незалежність перемогла”, ― підкреслив Глава держави.





Слово воїнам “Артану” з нагоди чотириріччя також сказав керівник Офісу Президента генерал-лейтенант Кирило Буданов.



“Я пам’ятаю, як усе починалося. Я бачив, як ви гартувалися й під чітким керівництвом Віктора Торкотюка, “Титана”, ставали тими, ким ви є сьогодні ― жахом для ворога. Ми разом планували операції, ми разом виходили на завдання у морі та на землі. Для мене було і залишається честю стояти в одному строю з вами у найскладніші моменти” , ― наголосив він.





У промові до воїнів командир спецпідрозділу ГУР полковник Віктор Торкотюк згадав найвизначніші операції та нагадав про основи, на яких створювався “Артан”

“Філософія нашого підрозділу: головне ― це люди. [...] “Артан” зараз один з найбоєздатніших, а можливо найбоєздатніший, підрозділ. 95% “Артану” ― це не військовослужбовці, це прості хлопці. Для мене ви ― Герої. Я завжди з вами”, ― промовив офіцер.