У День Києва депутатка Київради Людмила Ковалевська поділилася дуже особистою та теплою історією про те, чому столиця стала головним містом її життя.

Вона відверто розповіла про перші дитячі враження від мегаполіса, зізналася у давній нелюбові до рідного Харкова та пригадала, як доленосна участь у Революції Гідності змусила її родину повністю змінити своє життя. Це щира сповідь людини, яка 12 років тому обрала Київ серцем і відтоді жодного разу не пошкодувала про свій вибір.

Перше кохання у 19 років та радянські упередження

Для багатьох Київ — це місце народження, але для депутатки Київради Людмили Ковалевської він став свідомим та вистражданим вибором. У День міста вона вирішила згадати, як усе починалося, коли вона вперше дівчинкою побачила українську столицю.



Людмила Ковалевська поділилася, що вперше приїхала до Києва, коли їй було 19 років. Вона й досі чітко пам’ятає те неймовірне відчуття абсолютного захоплення: «О, як же він мені сподобався!!»





Проте здійснити мрію одразу заважали ментальні рамки минулого. Депутатка згадує, що була дитиною, яка виросла ще у совєтські часи, і тоді навіть уявити не могла, що можна ось так просто взяти і переїхати в інше місто. Особливо з Харкова, який вона, до речі, ніколи не любила. Київ натомість манив зовсім іншою атмосферою.

«Місто красивих людей, іншого життя і пульсуючого ритму. Бо місто - це не лише будинки, вулиці й транспорт. Місто - це люди, дух, історія, вайб, як зараз говорять. І в Києві вони надзвичайні», — наголошує Людмила Ковалевська.

Доленосний Майдан та «крапельки в океані»

Остаточний поворот у житті майбутньої політикині та її чоловіка стався під час Революції Гідності. Вони не були великими лідерами, а стояли на барикадах як звичайні українці. Але саме цей досвід змінив усе.

Вона пригадує, що на переїзд вони з чоловіком зважилися саме після Революції Гідності, у якій брали участь як звичайні громадяни — «крапельки в океані», як тоді говорили. Мабуть, саме тоді вони особливо сильно відчули, що пульс країни б'ється в її серці, у Києві. Стало очевидно: якщо вони хочуть рухатися далі й рухати щось уперед — це правильне Місто і правильне місце для цього.





12 років спільної історії

З того часу минуло вже чимало років. Родина депутатки пустила тут глибоке коріння, переживаючи разом зі столицею її найважчі та найщасливіші миті.

«Ми живемо тут уже 12 років. Багато для нас. Дещиця для нашого міста. Переживаємо тут усе, злети і падіння, горе і радість. Власні і загальні. Не пошкодували жодного разу», — зізнається Людмила Ковалевська.

Завершуючи свій емоційний допис в Інстаграмі, вона додала, що вони люблять Київ усім серцем, і тепло привітала місто та його мешканців зі святом.