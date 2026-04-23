Світ опинився на порозі великої геополітичної розв’язки. Поки на лінії фронту не вщухають гармати, у дипломатичних кулуарах Стамбула та Вашингтона починає вимальовуватися контур майбутньої зустрічі, на яку чекають мільйони.

Чи справді Володимир Зеленський готовий сісти за один стіл із ворогом і якими будуть умови цього діалогу?

Ці резонансні питання у прямому ефірі з Вадимом Герасимовичем на каналі Politeka Online обговорив відомий політолог Руслан Бортник. Експерт без прикрас розібрав сценарії, які ще вчора здавалися неможливими.

Зустріч без свідків: «Тільки очі в очі»

Однією з центральних тем ефіру стала ініціатива офіційного Києва залучити Туреччину та США для організації прямого контакту між лідерами України та Росії. Проте Руслан Бортник переконаний: публічні майданчики — це лише верхівка айсберга.

«Будь-які домовленості зараз настільки токсичні, що їх можна досягти лише двома шляхами: або вибудовуванням гігантської архітектури з тридцятьма різними гарантами, або дивлячись ворогу в очі, стиснувши кулаки, і домовляючись про взаємні поступки, про які ніхто не повинен знати, крім вас двох», — заявив Бортник.

На думку експерта, всі інші моделі сьогодні — це лише імітація процесу, покликана продемонструвати світові «договороспроможність», у той час як реальна доля війни вирішуватиметься за зачиненими дверима.

Чотири вимоги до Москви: На що Україна не має права погодитися

Вадим Герасимович підняв питання про те, якими мають бути реальні кроки з боку Кремля. Руслан Бортник наголосив, що Україна повинна мати чіткий список обов'язкових умов для деескалації.

«Ми маємо сформулювати, що хочемо від Москви. Ви не обмежуєте наш курс на інтеграцію до ЄС — це раз. Ви даєте гарантії недоторканності та створюєте 200-кілометрову демілітаризовану зону, де немає армій, а лише поліція — це два. І головне — повернення всіх полонених, хто живий і хоче повернутися», — підкреслив політолог.

За словами Бортника, якщо ці параметри не будуть підготовлені заздалегідь, зустріч перетвориться на черговий раунд взаємних ультиматумів, що лише розпалить катастрофу з новою силою.

Пастка Трампа: Нафта в обмін на мир?

Не менш гострою стала дискусія щодо ролі Дональда Трампа. Бортник звернув увагу Вадима Герасимовича на те, що американський лідер зараз веде власну гру, де Україна — лише частина великого пазла, особливо в контексті протистояння з Іраном.«Трамп розблокував російську нафту, якої достатньо для нової війни. Він накачує російський бюджет новими грошима, які обов'язково виллються на український фронт. Зеленському потрібна зустріч із Трампом тет-а-тет, без Джей Ді Венса чи Сибіги, щоб вони поговорили удвох про те, що мають знати тільки вони», — пояснив експерт.





Провал у тилу: чому українцям потрібна зброя

На завершення ефіру сторони торкнулися болючої теми внутрішньої безпеки після трагічних подій у Голосіївському районі Києва. Бортник висловив переконання, що нинішня система охорони порядку вимагає негайного аудиту.

«Ми бачимо катастрофу: поліцейські в бронежилетах тікають від стрільця, замість того щоб захищати громадян. Це провал реформи. Міністр каже — ми не справляємося, захищайтеся самі. Тоді давайте дамо людям право на зброю, на відкрите носіння, щоб законослухняний громадянин міг захистити свою сім'ю», — резюмував Руслан Бортник.