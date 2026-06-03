Загальна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу, перевищила 2,5 млн грн.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Поліського округу.

Порушення було виявлено 20 травня під час патрулювання в межах ПЕК № 1 території Тетерівської громади Житомирського району між населеними пунктами Корчак та Дениші.

Під час патрулювання державні екоінспектори також виявили транспортні засоби, якими здійснювалося завантаження деревини без засобів ідентифікації та належних супровідних документів. Для встановлення всіх обставин події на місце було викликано слідчо-оперативну групу Житомирського районного управління поліції.

Після проведення польових обстежень та замірів пнів дерев, зрубаних у лісовому кварталі на території Житомирського лісництва ДП «Пулинський лісгосп АПК», державні інспектори здійснили розрахунок збитків.

За результатами підрахунків, розмір шкоди становить 2 562 724 грн.





«Ефективна протидія незаконним рубкам можлива лише за умови попередження та своєчасного виявлення порушень, а також належної взаємодії контролюючих і правоохоронних органів. Матеріали за вказаним фактом скеровано до Головного управління Національної поліції в Житомирській області та Житомирської обласної прокуратури для розгляду та вжиття заходів у межах наданих повноважень», – наголосив начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський.

Матеріали щодо виявленого факту вже передано до правоохоронних органів та прокуратури для подальшого розгляду і вжиття необхідних заходів.