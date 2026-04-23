В ефірі програми «Власть vs Влащенко» Наталія Влащенко разом із відомим політтехнологом Тарасом Загороднім обговорили критичні зміни у світовій геополітиці та внутрішні процеси в Україні

Чому російські еліти починають панікувати, що чекає на економіку агресора восени та як Україна готується до технологічного «стрибка», який змінить правила гри на фронті?

Блокада Ірану та велика гра Трампа

Пріоритетною темою ефіру став аналіз ситуації навколо Ірану та її прямий вплив на Росію. Тарас Загородній наголосив, що США під керівництвом Трампа реалізують «венесуельський сценарій» для Тегерана, що неминуче вдарить по Китаю та РФ.

«Там є чітка стратегія США: вони не чіпають військове керівництво Ірану, вони знищують Ксір (КВІР) та інфраструктуру. Завдання — повна криза іранської економіки», — підкреслив експерт. За словами Загороднього, Трамп грає на зниження ціни на нафту до 60 доларів, що стане смертельним вироком для російського бюджету.

Економічне «дно» Росії та прогнози на осінь

Обговорюючи стан справ у країні-агресорі, Наталія Влащенко зауважила, що навіть у Держдумі РФ почали лунати заяви про провал економіки. Загородній погодився, що ситуація критична, і підтвердженням тому є поведінка самого Путіна.

«Путін ніколи раніше не виступав із поганими новинами. Якщо він двічі за місяць про це говорить — значить, ситуація реально дуже погана. Він намагається перекинути відповідальність на уряд», — зазначив гість ефіру. Експерт прогнозує, що до осені в РФ можуть відбутися незворотні зміни через колапс основних галузей та вимивання готівки з банків.





Україна готує асиметричну відповідь

Важливою частиною розмови став аналіз українських стратегій. Загородній анонсував посилення ударів по стратегічних об'єктах ворога, натякнувши на операцію під умовною назвою «Павутина».

«Україна буде продовжувати бити по центральних точках, щоб призвести до колапсу російської економіки. Без експорту нафти Росія жити не може», — пояснив він. Крім того, обговорили перехід до асиметричної війни, де замість людей на фронті мають воювати технології: «Без механізації армії, коли робот воює замість людини, Україні складно буде виграти».

Суспільні резонанси: зброя та мобілізація

Наталія Влащенко підняла гострі питання внутрішнього порядку денного, зокрема легалізацію зброї та реформу мобілізації. Щодо зброї, Загородній висловив думку, що Україна вже пройшла іспит на зрілість.

«На руках у населення зараз тони зброї. І чи сталися масові розстріли за чотири роки війни? Ні. Головним противником легалізації завжди була поліція, але останні події показали, що вони не завжди можуть захистити», — резюмував політтехнолог.

Щодо мобілізації, експерт наголосив на необхідності перегляду економічного бронювання та залучення ресурсів для виробництва власного озброєння, замість того, щоб покладатися виключно на живу силу в симметричному протистоянні з ворогом.