Поки високопосадовці ламають списи у дискусіях про те, чи можна звичайному українцю довірити пістолет для самозахисту, виявляється, що тисячі «обраних» вже давно озброєні до зубів.

Політик Микола Томенко нагадав про шокуючі масштаби роздачі нагородних пістолетів, автоматів і навіть кулеметів чиновникам, їхнім друзям та дружинам. Чому міністри роками дарували зброю на дні народження «своїм», а звичайний громадянин досі залишається беззахисним? Розбираємося, чому питання легалізації зброї — це насамперед питання рівності перед законом.

Нагородний конвеєр: пістолети замість листівок

Дискусія про право на короткоствольну зброю в Україні триває роками, але Микола Томенко звертає увагу на деталь, про яку влада воліє мовчати: в країні вже існує величезна, фактично «приватна» армія озброєних людей. За підрахунками журналістів, лише один колишній міністр МВС Арсен Аваков за сім років встиг «нагородити» зброєю понад 3300 осіб.

«За звичай, таке нагородження відбувалося з нагоди їх днів народження», — іронізує Томенко, підкреслюючи, що смертоносна зброя стала таким собі статусним подарунком для «владного бомонду».

Ця традиція, що тягнеться ще з брежнєвських та кучмівських часів, не просто не зникла після Революції Гідності, а навпаки — набула небаченого масштабу.

Кулемет для прем'єра та штурмові гвинтівки для еліти

Список «героїв», які отримали зброю від держави, вражає уяву. Поки пересічний українець проходить сім кіл пекла, щоб отримати дозвіл на звичайну мисливську рушницю, колишні топ-чиновники колекціонували раритети та сучасні штурмові гвинтівки.





Томенко наводить конкретні приклади:

Арсеній Яценюк став власником не лише пістолетів Glock та Jericho, а й справжнього кулемета «Максим» та раритетного Thompson.

Володимир Гройсман отримав у подарунок від міністрів дві штурмові гвинтівки «Форт» та два пістолети.

Ще гірша ситуація з тими, хто пізніше виявився зрадником. Томенко зазначає, що згадувати про колаборантів та слуг Медведчука, які мали нагородну зброю від українських міністрів, просто «гидко».

Приватні армії та питання безпеки

Крім «нагороджених» друзів міністрів, існує ще одна проблема — озброєні формування олігархів. Політик нагадує, що з 2014 року мільярдери активно створювали власні структури безпеки. Хоча частина з них у 2022 році пішла захищати країну в лавах ЗСУ, інша частина досі охороняє виключно спокій «статусних людей».

Час визначитися: захист для всіх чи привілей для одиниць?

Микола Томенко переконаний: будь-яка дискусія про легалізацію короткостволу має починатися з визнання того, що право на самозахист не може бути привілеєм.

«В нинішній дискусії про можливе узаконення права на короткоствольну зброю варто враховувати не лише всі ризики цього рішення, а й факт існування такого права для багатотисячної армії чиновництва та їх сімей», — підсумовує політик.



Фактично, українське суспільство вже розділене на тих, кому держава довірила зброю «по знайомству», і на тих, хто змушений захищатися голіруч. І поки цей дисбаланс існує, будь-які аргументи проти права громадян на самозахист виглядають як спроба зберегти кастові привілеї.