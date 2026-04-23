Саме так пройшло святкування Дня національного суверенітету Туреччини в Національній бібліотеці України для дітей. Почесні гості з Посольства Туреччини привезли з собою не лише офіційні промови, а й автентичну кухню, вибухові шоу та щире захоплення українськими школярами. Чому турецьке свято стало «своїм» для дітей з Ірпеня та Броварів і як дипломати вчилися вишивати для наших захисників — розповідаємо без прикрас.

Свято, де діти — головні боси

У Туреччині є чудова традиція, започаткована ще Мустафою Кемалем Ататюрком: день заснування парламенту присвячувати дітям. Логіка проста — державні інституції існують лише для того, щоб побудувати кращий світ для малечі. Цього року це свято «переїхало» в Україну, заповнивши київську бібліотеку турецькою музикою та запахом східних страв.

Атмосфера була максимально теплою: прапори двох держав поруч, почесні гості в перших рядах і діти, які відчували себе справжніми господарями свята.











Від поезії до драйвового шоу

Програма була настільки насиченою, що всидіти на місці було важко. Школярі з Броварів та Києва готували виступи тижнями, але справжнім відкриттям стали учні з Ірпеня. Хоча діти з ліцею «Лінгвіст» лише нещодавно почали вчити турецьку, їхні пісні та танці викликали у дипломатів щире здивування та аплодисменти.

А коли на сцену вийшли артисти з «Boom Show», зал буквально вибухнув енергією. Це був той випадок, коли емоції та драйв стерли всі мовні бар'єри.

Вишиванки для Героїв та лахмаджун на обід

Офіційна частина була короткою, але змістовною. Посол Туреччини, пан Мустафа Левент Більген, не обмежився словами про дружбу. Він особисто долучився до патріотичного проєкту «Вишиванка для Героя». Для бібліотеки та дітей це був важливий жест — бачити, що іноземні дипломати так глибоко поважають наші традиції та підтримують українських захисників.

Звісно, яке ж свято без частувань? Після концертного драйву на дітей чекав справжній турецький обід. Лахмаджун (традиційний м'ясний коржик), солодощі та соки розлетілися за лічені хвилини під час жвавих розмов про культуру двох народів.

Такі дні нагадують, що справжня дипломатія — це не лише підписані папери, а й спільні пісні, щирі обійми та віра в те, що наші діти житимуть у світі без кордонів і воєн.