Делегація на чолі із заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсенієм Пушкаренком здійснила робочий візит до Лісабона на запрошення голови Комітету із питань закордонних справ та португальських громад в Асамблеї Республіки Португалія Жозе Сезаріо. Серед важливих питань — підтримка і допомога міжнародних партнерів у відбудові Житомирської області. Співпраця в цьому напрямку почалася ще під час Третього і Четвертого форумів із відновлення Житомирщини, які відбулися у Житомирі та Лісабоні відповідно.

Як зазначив народний депутат, у межах нинішнього візиту провели консультації щодо обʼєктів подальшого відновлення. Зокрема, йдеться про реконструкцію Ярунського ліцею, будівництво нової школи у селі Бистрик Райгородоцької громади і дитсадків у Гришковецькій та Березівській громадах.





«Окремим треком візиту було налагодження співпраці між місцевим самоврядуванням Португалії та України, зокрема Житомирщини. Проведено перемовини з муніципалітетами Фамалікау і Помбал, мер якого є також очільником Національної асоціації португальських муніципалітетів. Вищезгадані міста були запрошені до участі в щорічному Міжнародному саміті мерів, а також для партнерства з українськими громадами», — розповів Арсеній Пушкаренко.

Він також нагадав, що Фамалікау є дружнім містом для Житомира. Під час візиту було домовлено про підписання відповідної угоди між містом Помбал й Овруцькою міською радою.

«Партнерство та обмін досвідом між регіонами, особливо у контексті євроінтеграції України, є важливим для повноцінного розвитку територій. Також обговорили питання можливості передачі автобусів та іншої комунальної техніки від муніципалітетів Португалії для громад Житомирської області», — зазначив нардеп.

Крім того, українська делегація зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Естонії у Португалії Мунікою Казе. Обговорили зусилля Естонської Республіки у відбудові Житомирщини, а також залучення Португалії до цього процесу. До речі, найбільша щорічна конференція з відновлення України URC 2027 має відбутися саме у Таллінні.