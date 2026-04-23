Ця розмова стала спробою зазирнути за обрій нинішньої війни та зрозуміти, хто прийде на зміну деградованим політичним елітам. Чому Трамп та Путін — це обличчя минулого, яке відчайдушно намагається втриматися при владі? Чому російське суспільство нагадує безнадійно хворого, якого марно піднімати ударами батога?

Крах патріархів та прихід молодих

Центральною лінією розмови стала теза про те, що правління Дональда Трампа та Володимира Путіна назавжди скомпрометувало ідею "старих лідерів". Дмитро Биков у ефірі Наталії Влащенко наголосив: епоха деменції та прихованої ненависті людей похилого віку до молоді добігає кінця.

«Старість призводить до неуміння керувати своїми пристрастями та до бажання угробити молодих у великій війні. Наступні лідери у світі будуть до 50 років, а в Росії — від 20 до 30. Це будуть люди, не пов’язані з нинішньою системою», — зазначив Биков.

Росія як вмираючий організм

Наталія Влащенко підняла болюче питання: чому репресії та війна не викликають у Росії такого ж потужного опору та мобілізації, як це сталося в Україні? Відповідь гостя була жорсткою: російське суспільство мертве, і війна стала для нього не стимулом, а фінальним ударом.

«Путін вирішив, що війна допоможе Росії перескочити безодню, мобілізувавши всі сили. Але це працює лише з живим суспільством. Якщо сильно бити вмираючу людину, вона не встане — вона просто почне розкладатися. Мінус на мінус не дасть плюса», — пояснив письменник під час ефіру.

На думку Бикова, опричнина, яка століттями рулила Росією, остаточно "накрилася", і вертикаль влади більше не працює як цілісний механізм.

Феномен Боні та Красовського: чому "б'юті" важливіше за академіків

Ведуча звернула увагу на дивний парадокс: чому в Росії заклики інтелектуалів ігноруються, а виступи Вікторії Боні чи скандали навколо Антона Красовського викликають шалений інтерес?

Наталія Влащенко запитала: «Чому такі люди викликають інтерес, коли вони протестують, а коли люди осмислено щось розповідають — це нікому не цікаво?»

Биков пояснив це тим, що у таких персонажів, як Боня, немає "вивченої безпорадності" та страху, який отруїв кров решти росіян. Вони живуть в іншому світі, де ще вірять у можливість суду чи відкритої дискусії. Проте це лише тимчасова детонація інфополя, яка не змінить суті — система безнадійна.



Майбутнє за стартапами та емпатією

Обговорюючи досвід Східної Європи, зокрема Польщі, Угорщини та України, співрозмовники дійшли висновку, що світ втомився від архаїки та націоналізму. Дмитро Биков висловив сподівання, що 2030-ті роки стануть часом "еволюції радості".

На зауваження Наталії про те, що молоді ветерани часто стають безпорадними у владних кабінетах, гість відповів, що майбутнє — за політичними стартапами двадцятирічних інтелектуалів, програмістів та педагогів-новаторів.

«Ми будемо переживати щось на кшталт руху хіпі, але в конструктивному варіанті. Світ очікує глобальна емоційна революція — інтерес до радості, емпатії та взаємної поваги», — підсумував Биков у розмові з Влащенко.

Ефір завершився на оптимістичній, хоч і дещо утопічній ноті: виживуть лише ті, хто вміє мріяти, адже в умовах історичного "потопу" утопісти — єдині, хто має шанс не піти на дно разом із старою системою.