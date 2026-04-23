Поки весняне сонце лише починає прогрівати столицю, київська влада вже занурена в розрахунки та креслення до наступного опалювального сезону.

Енергетична система України — це сьогодні головний фронт у тилу. Великі ТЕЦ, які десятиліттями забезпечували нас світлом та теплом, стали ідеальними мішенями для ворога. Чи зможе Київ захистити свої потужності та які альтернативи пропонують фахівці?

Людмила Ковалевська в ефірі телеканалу «Прямий» розклала по поличках стратегію міста: від того, звідки візьмуть фінансування на перші роботи, до складної дилеми між гігантськими станціями та міні-генерацією в кожному районі.

ТЕЦ як мішені: чому стару систему треба міняти

Головна проблема, про яку відкрито говорить депутатка, — це вразливість нашої радянської спадщини. Величезні об'єкти неможливо сховати чи повністю закрити куполом від масованих атак. Саме тому місто зараз шукає баланс, щоб не залежати лише від кількох «енергетичних гігантів».

«Столиця поступово та вдумливо готується до наступної зими. Вже є затверджений план дій, є розуміння, звідки брати гроші на перший етап робіт. Але є й інше розуміння: ворог не зупиниться ні перед чим. Великі українські ТЕЦ – надто зручні мішені для атак», — підкреслила Людмила Ковалевська.





Між централізацією та автономністю

Наразі перед київськими інженерами та політиками стоїть майже філософське технічне завдання: як зробити систему гнучкою. Це означає розвиток так званої «розподіленої генерації» — коли замість однієї великої станції працює багато маленьких джерел енергії, розкиданих по всьому місту. Якщо одне з них вийде з ладу, місто цього майже не помітить.

Людмила Ковалевська запевнила, що мерія витискає максимум із бюджету та технічних можливостей, щоб відновити пошкоджене та побудувати нове:

«Місто робить максимум з можливого для відновлення енергосистеми, однак є дуже багато складних технічних питань. Одне з них – як досягти балансу між централізованою та розподіленою генерацією».

Що це означає для киян?

План дій уже затверджений, і перший етап робіт має фінансове підґрунтя. Це дає надію, що навіть за умови обстрілів Київ матиме внутрішні резерви. Головна мета — зробити так, щоб енергосистема міста була не просто відновленою, а "незручною" для ворога через свою децентралізацію.