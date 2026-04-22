Війна залишає після себе не лише руїни міст, а й глибокі шрами на тілі нашої природи. Проте молоде покоління вже сьогодні знає, як лікувати ці рани.

У Києві підбили підсумки унікального проєкту, де дитяча уява стала маніфестом відновлення та незламності життя.

П’ять тисяч дитячих голосів на захист планети

Чи може звичайний дитячий малюнок стати зброєю у боротьбі за екологічну безпеку? Виявляється, так. 22 квітня у столиці відбулася подія, яка об’єднала юних митців від Японії до Естонії навколо однієї мети — показати шлях від руйнування до розквіту. Міжнародний конкурс «Майбутнє планети — у наших руках!» у 2026 році став не просто мистецьким змаганням, а потужним міжнародним майданчиком, де діти диктують дорослим нові правила співіснування з природою. Поки політики обговорюють стратегії, діти вже малюють світ, у якому життя завжди перемагає війну.

Організаторами конкурсу виступили Національна бібліотека України для дітей, народний депутат України IX скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Державна екологічна інспекція України, Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP), Програма підтримки ОБСЄ для України (OSCE SPU), Національна спілка художників України, громадська організація «Муніципальна ліга Києва», фонд Миколи Томенка «Рідна країна», громадська організація «ІНПОЛІТ», благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, громадська організація «Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право» за підтримки Міністерства культури України та громадської організації «Українська асоціація працівників бібліотек для дітей».







Життя сильніше за війну: головна ідея року

Цьогорічна тема конкурсу — «Від руйнування – до відновлення: життя сильніше за війну» — виявилася надзвичайно близькою кожному українцю. У стінах Національної бібліотеки України для дітей організатори зазначили, що мистецтво допомагає дітям не лише висловити свій біль від побачених жахіть війни, а й сформувати образ майбутнього, де замість вирв від снарядів квітнуть сади.

За словами учасників пресконференції, дитяча творчість сьогодні є чи не найкращим інструментом для осмислення тих складних екологічних викликів, які постали перед Україною. Малюнки учасників демонструють глибоке розуміння проблем знищення лісів, забруднення водойм та загибелі тварин внаслідок бойових дій.









Масштаби, що вражають: від Китаю до Австрії

Проєкт, який розпочався ще у 2021 році, сьогодні перетворився на справжній глобальний рух. За весь час у ньому взяли участь понад 21 тисяча дітей. Статистика цього року лише підтверджує: тема екології та відновлення України не залишає байдужим нікого у світі.

Загалом свої роботи надіслали 5025 учасників. Хоча переважна більшість (майже 4700) — це діти з усіх куточків України, міжнародна підтримка була надзвичайно відчутною. 344 роботи надійшли з-за кордону, зокрема з таких країн як:

Молдова, Польща, Словаччина та Болгарія;

Німеччина, Австрія, Латвія та Естонія;

Навіть такі далекі країни як Китай та Японія.

Це свідчить про те, що екологічне майбутнє України — це питання, яке турбує молодь у всьому світі, незалежно від кордонів та відстаней.

Екологічне відновлення — це справа кожного

Під час зустрічі представники державних органів, зокрема Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Держекоінспекції, разом із міжнародними партнерами з ООН (UNEP) та ОБСЄ, обговорили критичні питання екологічної безпеки. Головний висновок дискусії: повоєнне відновлення природних екосистем неможливе без виховання нового, екологічно свідомого суспільства.

Організатори, серед яких народні депутати, художники та представники численних громадських фондів, підкреслили, що саме бібліотеки та освіта відіграють ключову роль у формуванні відповідального ставлення до ресурсів планети. Мистецтво тут виступає мовою, яка зрозуміла всім без перекладу.



