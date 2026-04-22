Чи готова Україна до вступу в ЄС без права голосу, але під парасолькою безпеки?

Чому Дональд Трамп зупинився на півдорозі у конфлікті з Іраном і до чого тут «тактика Москви»? В ефірі програми «Власть vs Влащенко» Наталія Влащенко разом із правознавцем та блогером Марком Фейгіним розібрали складні вузли світової політики. Від розблокування мільярдних траншів до абсурдних допитів дитячих письменників у Росії — цей ефір став спробою зрозуміти, чи справді світ стоїть на порозі великого переформатування.

Європейський Союз як «НАТО без США»

Центральною темою розмови стало розблокування 94 мільярдів євро для України та перспективи членства в ЄС. Наталія Влащенко зауважила, що президент Зеленський заявляє про повну технічну готовність країни, але залишається питання — чи готовий сам Союз.

Марк Фейгін в ефірі висловив думку, що Україна може опинитися всередині ЄС навіть на особливих, попередніх умовах: «Важливо подивитися на перспективу. Зараз говорять: ми її приймемо, вона не буде голосувати, але вона буде всередині. Це означає опинитися в "передбаннику" нового НАТО, але без США. Оплачувати європейську безпеку буде саме Євросоюз, а побудувати її без України неможливо — війна це чітко показала».

Трамп, Іран і пастка обіцянок

Обговорюючи ситуацію на Близькому Сході та роль Дональда Трампа, Наталія Влащенко звернула увагу на «рассинхрон» між діями США та заявами Ірану. Фейгін наголосив, що Трамп припускається тієї ж помилки, що і з Москвою — вірить обіцянкам, за якими нічого не стоїть.

«Успіхом вважається деблокування Ормузької протоки, але зачекайте — а як же ядерна програма Ірану? Її просто перестали обговорювати. Трамп зупинив війну, не досягнувши мети. Це його іманентна риса — зупинятися посередині. З Іраном не можна домовитися, поки ти там усе не зруйнуєш», — констатував Марк Фейгін.





Російський «морок»: економічна брехня та внутрішні гниди

Наталія Влащенко підняла питання реального стану російської економіки, посилаючись на доповідь шведської розвідки, яка звинуватила РФ у систематичному викривленні статистики. Дефіцит бюджету приховується на рівні 30 мільярдів доларів, а інфляція вдвічі вища за офіційну.

Фейгін зазначив, що на фоні економічного падіння у Росії посилюється внутрішній «шабаш». Соловйов мріє очолити «Смерш», а Слідчий комітет перевіряє книги Григорія Остера.

«Не треба зупиняти цей морок. Нехай він іде до кінця. Ми зацікавлені, щоб вони довели свій гибельний процес до логічного фіналу. Коли вони всі поляжуть — ми прийдемо на це пепелище і почнемо будувати заново», — емоційно підсумував гість ефіру.

Психопортрет диктатора: Сталін 2.0

Завершуючи дискусію, Наталія Влащенко та Марк Фейгін порівняли Путіна зі Сталіним. Вони дійшли висновку, що російський диктатор — це «посередність із мегаломанським самолюбством», яка намагається компенсувати власні рефлексії масштабом кровопролиття.

«Путін — це служивий бюрократ, який вірить, що він Черчилль, але зупиняється на півкроці. Російський народ бачить у ньому своє відображення, тому більшість там завжди за сволоту», — зазначив Фейгін, закликаючи не шукати раціональності там, де панує стихійна емоційна реакція.