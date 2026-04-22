Поки столиця живе своїм ритмом, підтримка фронту з боку київських громад не вщухає.

Днями керівництво Дніпровського району столиці вирушило безпосередньо в зону бойових дій, щоб особисто передати допомогу воїнам, які тримають небо та землю за допомогою найсучасніших технологій.

Поїздка на "нуль" та стяг району над бліндажами

Київський лівобережний район продовжує активно допомагати фронту. Цього разу голова Дніпровської РДА Андрій Паладій разом із заступником Романом Смиком відвідали бійців 429-ї окремої бригади безпілотних систем «АХІЛЛЕС». Це саме ті хлопці, які за допомогою дронів перетворюють життя окупантів на пекло, спеціалізуючись на ударних та розвідувальних операціях. Поїздка була не лише символічною, а й дуже практичною: військові отримали техніку та речі, які допоможуть їм ефективніше нищити ворога та трохи облаштувати свій побут.

Пряма розмова з командирами: що потрібно фронту

Під час візиту посадовці зустрілися з командиром підрозділу Юрієм Федоренком та його заступником Олесем Маляревичем. Розмова йшла про реальні потреби «пташок» та те, як цивільні можуть підставити плече військовим.

«Бригада спеціалізується на застосуванні ударних, розвідувальних безпілотних та радіоелектронних систем. Ми передали хлопцям необхідні для виконання бойових завдань та побуту речі», — розповів Андрій Паладій.

Окрім технічної допомоги, військові отримали і моральну підтримку — стяг Дніпровського району, який тепер буде нагадувати бійцям, що вдома на них чекають і за них вболівають.





Нагороди за небайдужість

Військові не залишилися в боргу і відзначили активну позицію районної адміністрації. Дніпровська РДА отримала спеціальні відзнаки від командира бригади «АХІЛЛЕС», а представники адміністрації були нагороджені медалями «За підтримку Сил Оборони». Для цивільних це важливе визнання того, що їхня робота в тилу справді допомагає рятувати життя на фронті.

Допомога не припиняється

Керівник району наголошує, що це не разовий жест, а постійна робота. Підтримка війська залишається пріоритетом, адже саме завдяки таким підрозділам, як 429-а бригада, Київ та інші міста України мають змогу функціонувати.

«Дніпровська райдержадміністрація продовжує допомагати й підтримувати наших військових. Продовжуємо це робити і надалі, до самої перемоги», — підсумував голова РДА.

Такі візити в чергове доводять: єдність між столицею та фронтом — це не просто слова з новин, а щоденна праця, яка вимірюється кількістю переданих дронів, теплих речей та щирих слів вдячності.