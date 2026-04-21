Бути спецпризначенцем — це не лише про майстерне володіння зброєю, а й про сталеву витримку та щоденний ризик там, де іншим не під силу.

Днями в Центрі спеціального призначення «Омега» відбулася важлива подія: воїни, які щодня доводять свою ефективність на найскладніших ділянках фронту, отримали заслужені нагороди. Кожна відзнака — це врятовані життя побратимів та успішно виконані операції, про які часто не пишуть у газетах.

Нагороди для найкращих: від орденів до іменної зброї

Начальник Центру, генерал-майор Павло Яцюк, особисто привітав бійців та вручив їм державні та відомчі нагороди. Одним із найбільш знакових моментів стало вручення нагородної зброї — її отримали 10 військовослужбовців. Це найвища форма довіри та визнання професіоналізму воїна.

Також один із захисників був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Ця нагорода — символ особистої хоробрості та самовідданості у справі захисту країни.

Відзнаки Національної гвардії України

Окрім державних нагород, вісім військовослужбовців отримали відзнаки від Національної гвардії України. Командування відзначило внесок кожного:

Двоє бійців отримали подяки НГУ, а один — почесну грамоту.

Нагрудним знаком «За доблесну службу» та відзнакою командувача НГУ «За доблесть» нагороджено ще двох спецпризначенців.

Троє воїнів отримали цінні подарунки — тактичні годинники «Timer», що стануть надійними помічниками під час виконання бойових завдань.

Генерал-майор Павло Яцюк подякував особовому складу за вірність присязі, зазначивши, що саме високий професіоналізм кожного бійця є запорукою успіху всього підрозділу.







