Чи замислювалися ви коли-небудь, чому після того, як ви зробили людині неймовірне добро, вона раптом зникає з вашого життя або навіть починає вас ненавидіти?

Чи справді доброта — це завжди чеснота, а не прихована форма боягузтва чи слабкості? У новому випуску авторської серії «Ксант, випий море» Наталія Влащенко разом із політтехнологом та письменником Михайлом Шейтельманом занурилися у найтемніші куточки людської психології.

Доброта як форма боягузтва: несподіваний погляд

Під час ефіру Наталія Влащенко запропонувала обговорити парадоксальну тезу: чи може доброта бути виявом слабкості? Ведуча поділилася особистою історією з часів своєї роботи редактором глянцевого журналу. Вона доклала неймовірних зусиль, принижувалася в міністерствах, щоб вибити державну програму лікування для матері своєї секретарки. Результат приголомшив: отримавши допомогу, дівчина просто звільнилася, навіть не подякувавши належним чином.

Михайло Шейтельман у відповідь зазначив, що така реакція є абсолютно природною для людської психіки.

«Єдиний спосіб по-справжньому робити добрі справи — це знати, що тобі за це нічого не належить. Ти робиш це заради себе, щоб задовольнити своє его, а не щоб зробити іншу людину своїм боржником», — наголосив Михайло в ефірі.





Коли «стусан» кращий за допомогу

Шейтельман розвинув думку, заявивши, що справжня доброта часто виглядає з боку як жорстокість. Він вважає, що іноді людину, яка прийшла за порятунком, треба «пнути», щоб вона почала діяти самостійно, а не сіла вам на шию.



«Насправді справжня доброта зі сторони виглядає дуже жорстоко. Тебе всі навколо судять: мовляв, як ти міг так з ним обійтися? Але це єдиний спосіб врятувати людину і зробити так, щоб вона потім не прийшла до тебе з претензіями. Мій досвід каже: з усіх, кого я "пнув" у такій ситуації, жоден не образився», — поділився Михайло.

Історія про чисте добро: зустріч на пероні

На противагу «соціальному капіталу» та складним розрахункам, Наталія Влащенко розповіла історію, яку зберігала в таємниці багато років. У 17 років, опинившись без грошей на вокзалі після довгої подорожі, вона отримала допомогу від чоловіка, який сам переживав величезне горе — він віз двох маленьких дітей після смерті дружини. Він просто дав їй гроші і пішов, відмовившись залишати адресу.

Цей приклад став для учасників ефіру символом «чистої доброти» — вчинку, який робиться не тому, що це вигідно чи «правильно», а тому, що так треба зараз.

«Тільки людина, яка сама пережила багато страждань, здатна бачити чужі страждання по-справжньому. Це і є ті "красиві гори", про які ми говоримо — допомога без жодних пояснень та очікувань», — підсумували ведуча та гість ефіру.

Ця розмова стала нагадуванням для всіх глядачів: доброта — це не лише про м’якість серця, а й про великий талант відчувати межу, де закінчується щира допомога і починається маніпуляція.