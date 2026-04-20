Про це повідомила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Разом ми показали, що такі рішення в Україні не пройдуть, що їх не можна безкарно навʼязувати згори й вдавати, що так і треба», – додала Юлія Тимошенко.

За її словами, цього вдалося досягти завдяки спільним зусиллям мільйонів небайдужих, які доєдналися до національного спротиву економічному терору проти середнього класу.

«Завдяки вам ми не просто зібрали сотні тисяч підписів на підтримку заборони введення ПДВ для ФОПів. Разом з вами ми підняли всю країну, ухвалили сотні рішень місцевих рад, провели безліч публічних заходів і в підсумку – примусили владу змінити пропозиції, які вони надали МВФ щодо знищення ФОПів, і загалом середнього класу України!» – зазначила лідерка «Батьківщини».

Заступник лідерки «Батьківщини» Валерій Дубіль наголосив, що це рішення надзвичайно важливе для підприємців, які сьогодні працюють і створюють робочі місця в країні:

«Коли люди об’єднуються, влада змушена відступати від абсурдних рішень. Ми провели десятки круглих столів – і це тільки в Києві. На кожному з них малі підприємці заявляли: запровадження ПДВ стане останньою краплею, яка зупинить малий бізнес. Наша команда перетворила цей сигнал на потужний політичний тиск. Ми довели, що ФОПи — це не ресурс для латання дірок у бюджеті, а фундамент економіки, який під час війни треба підтримувати, а не душити новими податками», - зазначив нардеп.

Юлія Тимошенко уточнила, що залишається лише один гарантований спосіб завадити владі «мародерити середній клас» – це ухвалення законопроєкту «Батьківщини» про мораторій на підвищення податків для ФОПів і заборону запровадження нових поборів.

«Рано чи пізно ми добʼємося його ухвалення. Бо з цією владою розслаблятися не можна», – резюмувала Юлія Тимошенко.