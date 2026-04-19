У Подільському районі Києва до Дня довкілля відбулася масштабна екологічна акція, що об’єднала представників районної влади, комунальних служб і місцевих мешканців

Упродовж вихідних, учасники толоки працювали на кількох ключових локаціях, аби зробити громадські простори чистішими та комфортнішими.

Однією з центральних точок прибирання стало «Озеро Синє», де впорядкували територію площею близько 1,5 гектара. За результатами робіт було зібрано та вивезено приблизно 10 кубометрів сміття та ще 3 кубометри рослинних решток. До процесу долучилось багато подолян, а також було задіяно 5 одиниць спеціалізованої техніки.

Ще однією локацією став Сирецький гай, де акцент зробили на озелененні: тут висадили молоді саджанці верби, які з часом створять додаткові зелені зони відпочинку для мешканців району.

До ініціативи долучилися команда Подільської районної державної адміністрації, фахівці комунального підприємства з утримання зелених насаджень, представники профільного міського департаменту, а також активісти та жителі мікрорайону «Синьоозерний».

Голова Подільської РДА Володимир Наконечний у коментарі зазначив, що подібні заходи мають не лише практичне, а й об’єднавче значення:

«Такі ініціативи показують, що відповідальність за стан нашого району є спільною. Коли влада, комунальні служби та мешканці працюють разом – результат відчутний одразу. Ми й надалі підтримуватимемо подібні екологічні акції».

Своїми враженнями поділилася і мешканка мікрорайону «Синьоозерний»:

«Дуже приємно бачити, що до нашої території є увага. Але ще важливіше – що ми самі можемо долучитися. Коли виходиш на толоку разом із сусідами, з’являється відчуття справжньої громади».





У районі наголошують: подібні заходи є важливим кроком до формування екологічної культури та відповідального ставлення до міського простору. Спільна праця, як зазначають організатори, не лише покращує зовнішній вигляд територій, а й формує нову якість взаємодії між громадою та владою.